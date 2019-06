Her øver sangstjerna med de glade amatørene

Bare ei uke før den store sommerkonserten møttes sangstjerna og Storbandet Fokus for aller første gang. Og de fant tonen.

Konserten det øves fram i mot er i Foynhagen onsdag til uka, 5. juni. Og Storbandet Fokus med base på Re videregående skole har øvd og øvd.

Men det var først onsdagen ei uke før konsertdato at de fikk samkjørt det hele med årets langt ifra ukjente gjestevokalist: Trine Rein.

Slagere på rekke og rad

– Det gikk veldig bra!, rapporterer et entusiastisk storband via Gunn Hilde Kjølstad Hagen:

– Repertoaret vil være variert og noe for en hver smak. Storbandet Fokus vil spille noen instrumental-låter alene, men hovedtyngden av låter vil være sammen med Trine Rein.

Publikum vil få høre mange av hennes kjente låter som blant annet Long train running, Torn, Stay with me baby, Just missed the train, med mer.

En av landets beste vokalister

Trine Rein er en av få norske artister som har solgt mer enn en million plater med internasjonal suksess – utvilsomt en av Norges beste vokalister.

Trines debutalbum «Finders keepers» lå øverst på salgslistene i Norge, solgte totalt til tre ganger Platina, og hun har mottatt Spellemannspris.

Trine er kjent for sine musikalske krumspring, fra de nakne og sårbare poplåtene, til heftig rock.

Sammen med Storbandet Fokus vil hun framføre sine låter i storband-style, og det med en stemmeprakt få kan måle seg med.

I tillegg til Trine Rein, vil også Lena Grøtterød og Jan Kristian Hverven være gjestevokalister på konserten.

Siste gjennomkjøring i dag

Både storbandet og den store stjerna er klare for en knall kveld:

– Vi håper på sol, varme og mange entusiastiske publikummere i Foynhagen onsdag!, sier Gunn Hilde.

I dag, søndag 2. juni, er det generalprøve og siste gjennomkjøring før den store sommerkonserten.

Storbandet Fokus består av 17 spilleglade amatørmusikere, under dirigent Øyvinn Pedersen. De øver hver onsdagskveld i kantina på Re VGS i Bergsåsen.

Les mer om Storbandet Fokus i ReAvisa-arkivet.

Les mer om kultur og musikk i ReAvisa-arkivet.