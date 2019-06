Gikk på en skikkelig smell i NM-åpningen

Nå håper Fredrik Ommedal at nakken er friskmeldt til neste NM-runde.

Fredrik Ommedal (26) opprinnelig fra Hengsrød, nå bosatt på Vear, har alltid rasa rundt på to hjul.

Men all erfaring kom til kort i 1. NM-runde på Rudskogen den første juni-helga:

Påvist brudd i nakken

I andre og siste kvalifisering satte Fredrik bestetid. Men så fikk han sleng på sykkelen og ble kasta av i høy fart. Han landa utenfor banen, og sykkelen kom etter.

Der ble han liggende bevisstløs og ble frakta til sjukehus så fort råd var. Sjøl husker ikke Fredrik noe av ulykken.

Og det er like greit, for denne gutten ser bare framover. Til neste NM-runde.

For til tross for at det ble påvist brudd i nakken og det kan bli rundt seks uker med nakkekrave, er det et håp om å rekke 2. NM-runde i Mo i Rana og Artic Circle raceway 12 – 13. juli.

– Jeg har vært heldig, tross alt, sier Fredrik som takker for all støtte fra sjukesenga.

Håper å rekke neste NM-runde

Fredrik hadde en god debutsesong i superbike i 2018, og endte opp med en fjerdeplass totalt i NM-sammendraget. Det var etter å ha kjørt fra de beste ved flere anledninger.

Det ble lagt godt merke til her hjemme i oppvekstkommunen Re, hvor han har rasa mye rundt på motocrossbanen på Ødegården i regi av Re motorsport.

Fredrik ble med grei margin stemt fram til Årets idrettsnavn i Re i fjor.

Før denne sesongen har han og teamet tilbragt flere lange perioder i Spania for å forberede seg på best mulig måte til en ny NM-sesong, der målet var medalje – og aller helst gull.

Det kan se mørkt ut nå, men denne gutten gir seg ikke. Teamet rundt er også optimistiske:

– Vi håper at han rekker neste NM-runde, men vi får høre hva ortopeden sier på neste oppfølging, sier Beathe Ommedal til ReAvisa.

Lever og ånder for fart og spenning

Fredrik lever og ånder for fart og spenning: Bare 5 år gammel fikk Fredrik sin første tohjuling.

Nå håper han å være tilbake i den grommeste roadracingklassen så snart som mulig – med haugevis av lokale sponsorer med på laget.