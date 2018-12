Julemoro i Re: Dans på samfunnshuset, irske sprell og romjulsrock på Revetal

REVETAL/VÅLE: Ingen grunn til å tulle med tradisjoner – spesielt ikke i jula. Tre lokale band sørger for å holde romjulstradisjoner i hevd.

Les mer om jula i Re.

Romjula i år ser heldigvis ganske så lik ut som i fjor – og åra før der igjen:

Mange reinger har nok allerede satt av både en, to eller tre romjulskvelder til å treffe igjen gamle kjente, og få swinga – eller rocka – eller luftfele- og trekkspille, av seg juleribba.

Romjulsrock på stasjon

Først ut er Za-Zaa-rocken på Revetal 2. juledag – for 15. året på rad. Trubadur Stephan Heidenstrøm står også på plakaten.

Billettene er i salg på Revetal gamle stasjon, og det lønner seg å sikre seg en billett før dørene stenges før jul – for her har det alltid blitt fullt hus. Og dørene stenges klokka 18.00 søndag, lille julaften. Billetter selges så lenge det er flere igjen.

Cosmic spiller på samfunnshuset

Cosmic spiller på den tradisjonelle 4. dagsfesten på Våle samfunnshus, arrangert av Våle bondelag.

– Vi håper å se så mange som mulig til en heidundrende romjulsfest!, melder det lokale dansebandet på Facebook. De samles og øver fast i garasjen til vokalisten, på Lundteigen.

Billetter kan bestilles hos Leif Bjune på telefon 906 51 831 eller Tormod De Lange Hansen på telefon 970 54 703.

Irske toner på stasjon

Sist ut i romjula er Goosberry Crumble: 5. juledag blir det irske toner på Revetal gamle stasjon.

Bandet, som øver i Køllas kjeller over Kleiva, spiller lystig irsk folk rock, med låter av blant andre The Pogues og The Waterboys, i tillegg til tradisjonelle irske låter.

Her er det kun salg i døra, ingen forhåndssalg av billetter.

Siste innspurt for juleshow og julebord

Førjulstida, med juleshow og julebord på begge sider av Bispeveien – både hos Restauranten og Revetal gamle stasjon, er heller ikke helt over:

I kveld, fredag 21. desember, kjøres den siste ekstraforestillingen av «Tre donorer – ofrer alt» på Restauranten.

– Helt fullt, egentlig. Kanskje plass til fire stykk, rapporterer Roger Noren om ekstraforestillingen av juleshowet, som trygt kan sies å ha vært en ny suksess på Revetal.

Juletrefester rett over på nyåret

Etter det ReAvisa kjenner til, er det to juletrefester på planen for nyåret:

Tunsberg leikarring inviterer til den tradisjonelle juletrefesten på Sverretun på Linnestad lørdag 5. januar fra klokka 16.00. – Det vil bli enkel bevertning, utlodning og gratis inngang, forteller Brit Lønmo.

Påmelding av barn på grunn av nissepose må gjøres innen 3. januar på epost til jeanettjeanettjeanett@gmail.com. – Alle er hjertelig velkommen!

Det blir også juletrefest på Dalheim i Undrumsdal, i regi av Undrumsdal bygdekvinnelag. Det skjer søndag 6. januar fra klokka 16.00.

