Sjekk skiføre-status for Re:

BIBO: Full fart på Bibo allerede nå før jul, og forhåpentligvis skiføre i Re-løypene i løpet av jula.

Helt siden slutten av november er det blitt produsert snø på Bibo. Det står for det aller meste brødrene Sven Arne og Alf Kristian Horn for, sammen med Tor Søby.

Kulde og snøproduksjon, sammen med et fint lag med natursnø, sørger for flotte forhold på ei kort rundløype på idrettsanlegget.

– Og med såpass mye snø som blir produsert, er vi så å si sikra en lang og fin skisesong, forteller Sven Arne.

En veit aldri, sånn som vintrene varierer

– Det gikk å skøyte på natursnøen som har kommet, men den ekstra snøen vi produserer er viktig for å få en skikkelig såle for resten av vinteren. En veit aldri, sånn som vintrene varierer i disse dager.

Snøproduksjonen ligger som store hauger rundt om på anlegget. Det kan komme godt med, for det er mye på planen – også i løpet av denne vinteren:

Da ReAvisa var innom siste onsdag før jul, var det full fart på standplass med skytetrening for skiskytterne. Tirsdager og torsdager er det skitrening. Rett over på nyåret er det kretsrenn for skiskytterne, helga 12 – 13. januar. I mars er det kretsrenn for langrenn. Pluss mye mer.

Og den andre tirsdagen i januar, 8. januar, blir det etter planen oppstart for vinterens poenglangrenn. Her deltar hundrevis av barn i løpet av vinteren.

Krøsser fingra for skiføre i jula

I Re-løypene er det ikke all verdens skiføre enda, ifølge Henning Larsen i Ramnes IF.

– Det ble kjørt for ei uke siden med stor maskin. Da ble det bare glatta ut for å ha en såle å kjøre løyper på, hvis det kommer mer snø.

– Krøsser fingra for 20 centimeter i løpet av helga. Da vil det bli skiføre i jula.

Les også: Fire nye skiskyttere skolert på Bibo.