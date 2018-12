Jubel på juleavslutning: Nå blir det nytt kjøkken!

RAMNES: Ungdom lager sunn mat sammen med voksne på ungdomsklubben på Elverhøy. – Men kjøkkenet er no’ skikkelig herk, forteller styreleder Knut Høydal. Straks blir det en forandring på det, for «julenissen» kom tidlig til Re i år.

Les også: Skapte god julestemning på Kulturhuset Elverhøy.

Onsdag 12. desember var det juleavslutning for ungdomsklubben på Kulturhuset Elverhøy, Young Zone.

Sanitetskvinnene lagde julegrøt sammen med ungdommene, og det ble vist julefilm – i tillegg til alle de faste aktivitetene på huset:

«Julenissen» kom tidlig til Re

Det spilles musikk i kjelleren, og ett par ungdommer som er ekstra flinke på gitar underviser de andre. Noen spiller biljard, andre bordtennis. Her er det fint å henge, får ReAvisa fortalt.

Men så, rett etter julegrøten, kommer «julenissen» i Knut Olav Omholts skikkelse. Han mangla riktignok både skjegg og sekk, men hadde med seg en stor gave, på vegne av Gjensidigestiftelsen:

Under armen hadde «julenissen» Knut Olav en sjekk på 180.000 kroner:

– Pengene er gitt til Elverhøy, med tanke på å bygge et nytt kjøkken, forteller Knut Olav: – Her har de et prosjekt vi falt spesielt for, der ungdom lærer å lage sunn mat sammen med sanitetskvinnene.

– Det oppfyller veldig mange av kriteriene vi legger vekt på i stiftelsen: Mestring, læring, sunt kosthold, og aktivitet i nærmiljøet, ramser Knut Olav opp.

Han er fra Svarstad, men veit godt om forsamlingslokalet i Ramnes. – Det er skrekkelig moro at det er full fart på lokalet igjen. Og det er veldig moro å se det med egne øyne.

– Frivillig innsats er så utrolig mye verd!

Denne kvelden var det hele 43 ungdommer på ungdomsklubb. Tallet ligger på alt fra 20 og oppover hver onsdagskveld Young Zone møtes, forteller leder Lars Jensen.

Lederen har god hjelp fra mange voksne frivillige. Blant annet sanitetsforeningene i bygda ved Fon sanitetsforening, Hjerpetjønn sanitetsforening og Våle sanitetsforening.

– Det er jo bare å rose de voksne som stiller opp og bruker av sin fritid for å jobbe på dugnad her, sier Knut Olav.

– Frivillig innsats er så utrolig mye verd for et lokalsamfunn, så det kan ikke verdsettes i kroner og øre. Men det er jo hyggelig å bidra med noen penger, for det trengs jo når man skal få seg et nytt kjøkken.

– Det gamle kjøkkenet er no’ herk!

Og gaven blir satt stor pris på. Knut Høydal, styreleder i Kulturhuset Elverhøy, forteller at taket er tett, og alt det mest nødvendige er tatt hånd om – blant annet med tidligere støtte fra DNB sparebankstiftelsen.

Men nå gjenstår det endel oppgraderinger inni bygget. – Det gamle kjøkkenet er no’ skikkelig herk, sier Knut og peker på elendigheten.

– Joa, men vi har a’ klart oss, sier Kirsten Ormestad på vegne av Våle sanitetsforening.

– Det er noe fra hver tidsepoke, noe gitt herfra, noe derfra, og satt sammen etter beste evne. Det er ikke det en kan kalle et funksjonelt kjøkken, sier Knut.

– Nei, det kan du si. Og du blir litt sjøsjuk av å gå rundt her, gulvet bølger opp og ned, sier Kirsten og ler. – Det blir veldig fint med et flunkanes nytt kjøkken, ingen tvil om det, jubler hun og resten av kjøkkenhjelperne.

Flere priser og pengegaver til Kulturhuset Elverhøy

Nå blir en proff arkitekt engasjert, og kjøkkenprosjektet er i de beste hender, forteller Knut på vegne av Kulturhuset Elverhøy.

Kulturhuset Elverhøy mottok også Re kommunes kulturpris tidligere samme uke, sammen med en sjekk på 10.000 kroner.

Og vi veit at Elverhøy står på lista over mottakere fra DNB sparebankstiftelsen i kveld i Tønsberg, sammen med flere lokale mottakere.

Men denne gaven var fra Gjensidigestiftelsen, som forvalter totalt 21 milliarder kroner. Avkastningen blir fordelt på gode formål. Det er ett par lokale mottakere til her i Re, røper Knut Olav – uten å røpe hvem enda.

Kroken på døra?

Det er ikke mer enn fire år siden ReAvisa skreiv om «kroken på døra for Ramnes ungdomslag» – og Elverhøy som forsamlingslokale.

Da var det så å si ingen aktivitet på huset, og ikke penger til å skifte ei lyspære engang.

ReAvisa-forsida i mars 2014 fikk bygdefolket til å brette opp ermene og legge en plan – som er blitt realisert til det fulle, og enda litt til.

Allerede året etter, i mars 2015, kunne ReAvisa komme med en helt annen forside: Full fart på Elverhøy igjen!

Nå er det mer liv på huset enn noen gang før.

Og ungdomsklubben Young Zone er i gang igjen, rett over jul – neste Young Zone arrangeres onsdag 9. januar 2019.

Les også: Kulturhuset Elverhøy fikk Re kommunes kulturpris

Les mer om kultur i Re.