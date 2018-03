Nå blir det ungdomsklubb på Elverhøy hver uke!

RAMNES: Her kan ungdom lære seg å spille gitar, de kan spise mat, spille biljard, eller rett og slett chille. Og det kan de gjøre hver uke, nå som tilbudet utvides.

Last ned ReAvisa mars 2018 – gratis!

Det er nå sju år siden den kommunale ungdomsklubben på Revetal ble lagt ned. Og det er to år siden at en ungdomsgjeng på Re VGS fant ut at de ville prøve å gi Re-ungdommen et tilbud på Kulturhuset Elverhøy i Ramnes: Young Zone, for ungdom fra 7. til 10. klasse.

Dette er i privat, frivillig regi gjennom Kulturhuset Elverhøy. Les også om Young Zone i ReAvisa, mars 2018.

– Et fristed for ungdom

I løpet av de to åra som har gått har ungdommene som starta opp tilbudet farta videre ut i verden, og i dag er ungdomsklubben drivi av Lars Jensen (23), som til daglig jobber på Revetal ungdomsskole. Sammen med flere gode hjelpere holder han ungdomsklubben gående.

Young Zone har blant annet et samarbeid med Re videregående skole, og Kristine Solheim Andresen (18) og Mathilde Gjerde (18) har praksis på ungdomsklubben.

Fon, Hjerpetjønn og Våle Sanitetsforeninger lager mat til ungdommene, og målet er å få ungdommene med på å lage god og sunn mat.

Nå utvides også tilbudet: Fra å ha ungdomsklubb annenhver onsdag, blir det ungdomsklubb hver onsdag framover.

– Digger å være her!

Lars synes det er viktig at ungdommen skal føle at ungdomsklubben er et fristed for dem: – Uansett om du har en god eller dårlig dag, skal alle få lov til å være her. De skal få lov til å være seg sjøl.

Brian Hallingrød (16) er en av de som er på plass før Young Zone åpner og hjelper gjerne til fram til dørene åpnes. – Jeg digger å være her! Bare være med kompisene mine, forteller Brian som har vært på Young Zone siden det starta.

Når ungdomsklubben åpner, kommer det enda flere ungdommer. Blant dem er Bianca Knight (15), Tiril Marie Nese (16) og Ida Volden Johansen (15). – Det er fint å få være med vennene våre et annet sted enn på Revetal, forteller jentene til ReAvisa.

I likhet med jentene synes gutta Elias Jensen (13), Martin Kile (14) og Sivert Kile (13) at ungdomsklubben er en bra og fin ordning: – Nei, altså, når vi er her er vi sosiale. Også spiller vi og har det gøy. Noen ganger er vi også på musikkrommet.

Går rundt økonomisk

Det er ikke bare ungdommene som er godt fornøyd med Young Zone. Styrelederen på Eleverhøy, Knut Høydal, er storfornøyd: – Lars er en fantastisk mann!, forteller Knut.

Ungdomsklubben og Elverhøy Kulturhus har et ønske om at prosjektet skal gå rundt økonomisk, og Young Zone styrer sjøl økonomien med et mål om at regnskapet skal gå i null.

Young Zone fikk 10.000 kroner i startkapital av kulturhuset og har også fått bevilgning fra Re barne- og ungdomsråd, og har derfor skaffa seg utstyr som for eksempel biljardbord og bordtennisbord.

Vil du på Young Zone?

Går du i 7. klasse eller på ungdomsskolen? Da er du velkommen på ungdomsklubben Young Zone hver onsdag fra klokka 17.00 – 21.00. Har du noen spørsmål, send gjerne epost til: larsjensen1995@outlook.com.

