REVETAL: Kommunestyret i Re møtes for å vedta historiens siste budsjett for Re kommune. Møtestart er klokka 14.00 tirsdag 11. desember, og møtet kan følges via direkteoverføring på nett (ekstern lenke).

Følg kommunestyremøtet (sendinga starter klokka 14.00 tirs 11. des)

