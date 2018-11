Nå blir det gang- og sykkelvei hele veien til by’n!

BISPEVEIEN: Dagens merkelige hull i gang- og sykkelvei-kartet langs Bispeveien skal tettes med både statlige og fylkeskommunale kroner.

Sommeren for tre år siden var daværende samferdselsminister på Re-besøk, for å se nærmere på Bispeveien som beredskapsvei for E18.

Et halvår seinere kom lovnaden om 40 millioner statlige kroner for å gjøre Bispeveien tryggere.

Snodige mangler

Det er blant annet nok til å få på plass gang- og sykkelvei fra Bakke Mølle til Svinevoll, skreiv ReAvisa den gang. Og fulgte opp med: Hva med Linnestad – Ås?

Optimismen var stor for å få plass begge deler. Spesielt fra Re-ordførerens kontor. Og det skjer nå:

– Linnestad – Ås var fylkets lovnad i arbeidet med å utbedre Bispeveien som beredskapsvei for E18, sier Frode G. Hestnes (FrP).

– Statsråden kom med sine penger til strekningen Bakke mølle – Svinevoll, nå følger fylket opp med sine penger til Linnestad – Ås.

Frode er ikke bare varaordfører i Re, men også fylkespolitiker for FrP. Han har jobba javnt og trutt med denne kampsaken i årevis på flere plan.

FrP gikk i bresjen for bevilgningen sammen med resten av posisjonen ved Høyre, Venstre og KrF. Arbeidene skal etter planen starte opp i 2019, og gang- og sykkelstien skal ferdigstilles seinest i 2020.

– Endelig skal denne snodige mangelen rettes opp, jubler Frode etter dagens vedtak i fylkestinget.

Arbeidene på strekningen Bakke mølle – Svinevoll, som det allerede er bevilga statlige penger til, skal etter planen starte opp til neste år og ferdigstilles i 2019.

Jobber godt i flokk

– Dette blir fantastisk. Og en hyggelig «bursdagsgave» til Thorvald som fyller år i dag, sier Frode med et stort smil. For Re-ordfører Thorvald Hillestad (SP) har også jobba godt med denne saken.

Nok et eksempel på at Re-politikerne jobber godt i flokk.

– Nå er vi i mål med gang- og sykkelvei fra Svinevoll til Tønsberg, og det lover godt for en ny kommune. Hullene tettes og innland og kyst knyttes sammen – også for de myke trafikantene, oppsummerer Frode til ReAvisa.

Les også: Bevilger 40 millioner kroner for en tryggere Bispevei

Les flere saker om Bispeveien i ReAvisa-arkivet.