I kveld feirer orkesterforeningen 60 musikalske år

RAMNES: Ramnes og Våle Orkesterforening (RVO) feirer i kveld på samme scene som hele orkester-eventyret starta i 1958.

I 1958 gikk det en musikalsk «vekkelse» over Ramnes-bygda. «Det har ikke blitt spelt så mye i Ramnes på hundre år!» ble det sagt:

Ramnes Orkesterforening, med stryk, blås og piano, kan se tilbake på 60 års uavbrutt virksomhet.

Re gikk mot strømmen

Få bygdeorkestre i Norske Amatørsymfoniorkestres Landsforbund (NASOL) kan vise til makan i etterkrigstida. Kanskje var det litt av et eventyr at det kunne vokse fram en levedyktig orkesterforening i ei lita bygd på den tida?

Slike orkestre eksisterte fortsatt i alle byene langs Vestfold-kysten, men samtlige spilte på siste verset. Pop- og rock’n roll-revolusjonen hadde starta, og det var knapt noen unge lenger som våga å smyge rundt med fiolinkasse under armen.

Men initiativtaker Tor Høiberget, nyinnflytta lærer, lyktes med sitt musikkprosjekt. Etter et drøyt halvår med intense øvelser var tida inne for debutkonserten:

På scenen på Elverhøy satt 21 spente musikere fra Ramnes, Våle, Tønsberg og Horten. Et historisk øyeblikk i bygdas kulturliv var det da Høiberget hevet taktstokken med ouvertyren til «Kalifen i Bagdad» på notestativet. «Den ble spilt med virkelig aplomb», skreiv Tønsbergs Blads anmelder.

Høiberget og hans musikere hadde lyktes og fått belønning for en strevsom vinter!

2.000 så minnemarkeringen for Slaget på Re

Orkesterets aktivitet var god i årene som fulgte.

I 1964 ble Stein Dahl musikalsk leder. Han var musikklærer på Eik lærerskole og var med på å starte et interkommunalt kor i 1970. Da hadde korsang vært savna i både Ramnes og Våle i over ti år. Nå ble det et populært samarbeide med kor og orkester, med Dahl som felles dirigent.

Den største oppgaven orkesteret har stått overfor, var medvirkning i Kåre Holts «Jord»: Kantate for kor og orkester med musikk av Ragnvald Strand. Dette var hovedarrangementet i 1977 til minne om slaget på Re 1177.

Arrangementet under blå himmel, med rundt 2.000 tilskuere, ble et verdig minne om det dramatiske slaget som avslutter Snorres kongesagaer, og en suksess for initiativtaker Ramnes historielag og de medvirkende: Vå-Ra koret, RVO og skuespillerne Astrid Follstad og Jack Fjellstad, med flere.

Proffen og amatørene fant fort tonen

Gunnar Fjeldheim, solo-bratsjist i Kringkastingsorkesteret (KORK), ble engasjert som musikalsk leder for ett år i anledning minneåret for slaget.

Men proffen og bygdeorkesteret fant tonen, og Fjeldheim skulle komme til å pendle Oslo – Re i ni år – ofte flere ganger i uka!

Samarbeidet førte også til at RVO fikk forsterkninger fra KORK til konserter her i Re. Plutselig kunne man oppdage kjente ansikter fra TV-skjermen blant lokale musikere!

1990-årene ble en veldig aktiv periode for RVO. Med Eivind Cudrio som ny fiolinspillende dirigent, bevega orkesteret seg nå ofte til nye konsertsteder. Blant annet ble det Vestfold-turnéer i samarbeid med Margaret Skjelbred og Øivind Lauritzen, støtta av fylkeskommunen og Rikskonsertene.

Orkesteret har et godt samarbeid med Kulturskolen, og har tradisjon for å gi talentfulle elever solooppgaver på konserter. «Musikalsk kafé» er blitt en populær tradisjon og trekker ofte fulle hus med temaer som «Fransk aften», «Humoristisk aften», «Tango – fra Prøysen til Piazzolla».

Sprek jubilant med nye medlemmer de siste åra

Ramnes og Våle orkesterforening (RVO) har gått mot strømmen hele veien, helt ifra oppstart og fram til i dag: RVO ble stifta i ei tid da mange andre orkester sang på siste verset. Og jubilanten har holdt koken i 60 år.

Og i ei tid der andre orkester og korps sliter, kan RVO vise til grei økonomi og nye medlemmer – som det eneste gjenværende salongorkesteret i Vestfold.

Nå inviterer 60-årsjubilanten til en stor jubileumskonsert på Kulturhuset Elverhøy i Ramnes. – Der blir det plukka og miksa fra orkesterforeningens 60 år, pluss flere overraskelser i løpet av kvelden:

– Alle er hjertelig velkommen!, ønsker Thore Vang på vegne av RVO. Konsertstart er klokka 18.00 søndag 18. november 2018.

