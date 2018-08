Ellen Kristina må legge ned rideskolen på grunn av fôrmangel: – Det er krise. Skikkelig krise!

VÅLE: – Siste utvei, forteller Ellen Kristina Hynne som har tatt i mot hundrevis av rideskolelever gjennom 11 år på Lefsaker gård. Nå er det slutt, som en direkte konsekvens av tørken.

Ellen Kristina Hynne (39) forteller som så mange andre bønder om krise i landbruket. Nå spenner tørkesommeren beina under rideskolen. Det er ikke mat til alle firbeinte på Lefsaker gård.

– Jeg har hatt noen dårlige netter, over lengre tid. Det er hjerteskjærende å skulle skuffe så mange, sier Ellen Kristina.

– Triste, men forståelsesfulle

Rideskolen på Lefsaker gård starta i det små for 11 år siden med 20 rideskoleelever fast hver uke. Nå er de oppi 80, pluss en del som svipper innom nå og da.

Ellen Kristina har såvidt rukket å informere om avgjørelsen. – Rideskoleelevene er triste, men veldig forståelsesfulle.

Sjøl brenner Ellen Kristina for rideskolen og hestesporten. Som aktiv sjøl, i toppen av både nasjonale og internasjonale feltritt, og som formidler av kunnskap om hest «i alle år».

– Det er kjedelig å tenke på så mange flinke framtidige ryttere som vi nå må si nei til, det går jo utover rekrutteringa.

– Været fikk siste ord

Men når avgjørelsen er tatt, er det ingen vei tilbake. Om det så skulle bøtte ned resten av sommeren, er konsekvensene allerede store av tørken. Og de vil gi ringvirkninger i flere år framover i tid, ifølge bønder ReAvisa har snakka med. Også på Lefsaker gård.

Nå er det bare om å gjøre å begrense skadene så godt man kan. Skulle det komme regnvær vil hjelpe litt, men ikke nok.

Det er mange tunge avgjørelser som må tas rundt om på gårdsbruka i disse tider. Besetningene reduseres, fôr kjøpes inn for store summer. Underskuddet blir stort på grunn av sviktene inntekter kombinert med langt større utgifter.

På Lefsaker gård er en konsekvens at rideskolen ned. – Jeg har grubla lenge. Men været fikk siste ord, forteller Ellen Kristina til ReAvisa. – Vi har rett og slett ikke nok fôr til at dyra får det de trenger.

Lite å hente på knusktørre beiter

Årets første – og eneste – slått var knapt halvparten av normalen. Etter det har det ikke vokst stort der. Nå er det brunt og tørt, det som egentlig skulle gitt både en andre- og tredje slått før vinteren.

Halmen som ligger igjen på jordene etter tresking er også bare halvparten så lang i forhold til normalen. Normalt pleier Lefsaker gård å være sjølforsynt med fôr til både storfe og hest – og det er en forutsetning for å få regnestykket til å gå opp.

– Jeg har ikke tørt å tenke på hva det ville koste å kjøpe inn fôr, men det ville vært et stort underskuddprosjekt. Ikke vil vi det på grunn av dyra heller. Dyrker vi det sjøl, veit vi hva vi gir dyra – at det er kvalitetsfôr. Det veit vi ikke hvis vi kjøper noe fra utlandet.

– Tungt og vanskelig, men helt nødvendig

Løsninga er å beholde storfe – som er dobbelt så mange som et normalår, fordi de ikke får omsatt dyra videre. Fôrmangelen gjelder jo alle bønder, så markedet er ikke der i år.

Samtidig må antall hester halveres. Ellen Kristina beholder konkurransehestene, mens rideskolehestene blir solgt, satt bort eller de finner gode andre løsninger.

– Vi klarer ikke å gi hestene det de trenger her, så vi må bare finne andre løsninger. Det er tungt og vanskelig, men helt nødvendig, mener Ellen Kristina.

– Det er krise. Skikkelig krise!

Både rideskoleleever og Ellen Kristina håper at rideskolen kan gjenoppstå i framtida. Hun er ikke helt fremmed for det.

– Nå blir det et evalueringsår, også får vi se. Jeg tror det er vanskelig for folk flest å fatte hvor stor krise det er for bøndene. Men det er krise. Skikkelig krise! Så vi må fokusere på den primære storfe-drifta og redde den.

39-åringen blir langt ifra arbeidsledig, sjøl om det ikke blir rideskole framover:

Hun driver gården sammen med ektemannen, har fortsatt hester på stallen – både egne konkurransehester, stallutleie og hester til innridning og opplæring på forskjellige vis, og akkurat nå hun står nå på farta til Finland og Nordisk mesterskap i feltritt neste helg.

Ellen Kristina ble kåret til Årets idrettsnavn i Re i fjor, av ReAvisas lesere – både for sportslige prestasjoner og jobben hun har gjort med rideskolen. Se video her:

Les mer om landbruk i Re.