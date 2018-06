Leserinnlegg: Hva kan Tønsberg lære av Re?

LESERINNLEGG: Det gror godt og skapes mye innenfor næringslivet i Re. Det har jeg virkelig hatt gleden av å få oppleve i den siste tida, skriver Heidi Skjeggerød, daglig leder i Tønsberg Næringsforening.

Derfor vil jeg med dette innlegget videreformidle litt av alt det spennende som skjer i Re.

Revetal: Den lille byen

Tønsberg Næringsforening jobber tett med næringslivet i vår region – og i forbindelse med at Re og Tønsberg slår seg sammen til en kommune, har næringsforeningene i de to kommunene blitt til en forening: Tønsberg Næringsforening.

I den forbindelse har det vært naturlig å bli bedre kjent med næringslivet i Re. Jeg er virkelig blitt imponert over hva de får til.

De fleste er kjent med Re-torvet og den utrolige utviklingen som har foregått der. Revetal har ikke lengre status som et sentra, men som en liten by hvor du finner det meste.

I nær framtid kommer også Burger King til å etablere seg på Revetal – det sier noe om hvor stort potensiale stedet har.

Re: Det store matfatet

De fleste er kjent med at Re er en viktig jordbrukskommune. Her produseres det kjøtt, fugl, korn, grønnsaker – ja det meste av det vi spiser. Store aktører som Grøstadgris og Gårdsand er på menyen på kjente restauranter i hele Norge – og deres produkter serveres som delikatesser.

I tillegg knuses det også veldig mange egg daglig på Revetal – Nortura Eggprodukter som holder til her lager pannekaker og vafler. Du kan derfor ikke unngå å kjenne den velkjente duften, når vaffelpressa er i gang.

Det som imidlertid er spennende, er at Re er mer enn en ren jordbrukskommune! Norges største firma innenfor sprengningsbransjen, Kjell Foss, holder til her. Det er vel nesten ikke den vei i Norge de ikke kan si at de har vært med på å bygge.

Huseby Kjøkken er en av landets største kjøkken- bad- og garderobeprodusenter, og i de nye stortingsboligene er alle kjøkkenene i leilighetene levert av Huseby fra Re.

Revac, som dessverre nå er rammet av storbrann, er blant de største bedriftene innen behandling av EE-avfall i Norge (elektriske og elektroniske apparater/produkter). Det selges tilhengere og jordbruksmaskiner i stor skala, og det er også et trykkeri i Re.

Drømmehytta utvikler og bygger egne hyttefelt på Veggli, og muligens så finner du Norges beste jernvare på Revetal; hos Morten på Jernia. Nylig med Gran VVS kåret til årets beste bedrift i Comfort – kjeden, og det er godt kjent at Meny Revetal også har fått samme utmerkelse i sin kjede.

Trenger du revisor og regnskapstjenester, så finner du det også her. Dette i en kommune med underkant av 10.000 innbyggere!

Framtidas arbeidsplasser

I Tønsberg kommune har vi en større miks av offentlige og private arbeidsplasser enn i Re – og i enkelte undersøkelser (f.eks byregnskapet som Vestfold fylkeskommune har laget for Tønsberg by, da med fokus på arbeidsplasser innenfor en radius på 10 minutter fra byen) er ca. 55 % private arbeidsplasser og 45% offentlige arbeidsplasser.

Vi trenger at det skapes flere arbeidsplasser i privat sektor i Tønsberg, noe de har vært flinke til i Re. Det kan derfor være lurt å se til Re for og lære å bli bedre på dette i Tønsberg.

Vi gleder oss til tiden som kommer. Som forening skal vi gjøre vårt for at sammenslåingen mellom de to kommunene skal bli til det beste for alle.

Så håper vi i Tønsberg Næringsforening at vi om 15 år kan si at vi har lykkes med å bli den mest næringsoffensive kommunen på Østlandet. Selvfølgelig sammen med Færder kommune, for vi er en felles region og må tenke helhetlig når vi planlegger fremtidens arbeidsplasser!

