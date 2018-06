Tommy og Kari var først ut med Thorvald som «prest»

REVETAL: Hele Revetal stoppa opp da brudeparet ble møtt med en stor skål på Re-torvet – etter tidenes første borgerlige vielse på kommunehuset.

Les mer om folk i Re.

Som en følge av kommunereformen, skal kommunene stå for borgerlige vielser – ikke domstolene, som tidligere.

Her i Re har kommunestyret gitt oppgaven til ordfører, varaordfører eller rådmann.

Svarte «ja» da ordføreren spurte

Det aller første bryllupet med ordføreren som «prest» fant sted på kommunehuset siste fredagen i mai.

– Artig å være først ute, mener det lykkelige brudeparet Kari Haagensen (59) og Tommy Johansen (58). De kan forsikre om at svaret var «ja» da ordføreren spurte.

Etter seremonien i kommunestyresalen ble det stor ståhei utenfor kommunehuset. Der hadde familie, venner og arbeidskolleger møtt opp for en skål i champagne og champagnebrus.

En familie på uteserveringen på Restauranten havna midt oppi bryllupsfesten. De synes det bare er moro.

– Det satte jo en ekstra piff på middagen, sier familien Vang fra Larvik til ReAvisa. – Det virka jo veldig fint å gjøre det sånn, dette er jo noe helt annet enn kirkebryllup!

Bruden: – En veldig fin seremoni!

For mer offentlig får du det ikke. Hele Revetal sentrum stoppa opp, noen stussa litt, før de gikk bort og gratulerte de nygifte. Det ble ekstra god stemning på Revetal denne fredag ettermiddagen.

– Hvordan var det å være «prest», Thorvald?

– Det var jo artig, det, sier Thorvald og smiler. Han måtte bli med på ett par bilder sammen med brudeparet, utenfor kommunehuset.

– Vi satte så pris på det han sa, spesielt det med asketreet, forteller Kari til ReAvisa. – Det var en veldig fin seremoni!

Styrken i å stå sammen

– Historien om asketreet har jeg egentlig rappa fra kona, forteller Thorvald til ReAvisa. – Hun har fortalt den historien i bryllupet til ungane våre.

– På enga hjemme kan vi se et asketre, som ser veldig stort og flott ut – rett og slett et veldig imponerende skue.

– Går du litt nærmere, så ser du at det egentlig er to trær som nærmest har vokst sammen. Men det er to trær. Det sier litt om styrken i å stå sammen, men likevel så er det to selvstendige individer.

Framover skal ordføreren vie flere brudepar. – Vi prøver å værer litt fleksible, så det blir seremonier både på Holt gård, Våle prestegård og i en eplehage i Mulvika – etter parenes eget ønske.

Cowboyfest til sola sto opp

– Hva med den dagen vi er en del av Tønsberg, kan folk fortsatt gifte seg på kommunehuset – eller i eplehagen hjemme?

– Vi får jo håpe det, at det går an da også. Dette var hvert fall veldig hyggelig!, sier Thorvald til ReAvisa.

Brudeparet reiste videre i hest og vogn fra Revetal til Bakke mølle, der de skulle fotograferes.

Også skyssen var lokal, med Roger Haeselich fra Bergsåsen og hans staselige tospann med vogn. Det vakte oppsikt blant de handlende på Re-torvet!

Bryllupsfesten var lagt til saloonen i Bekkefare langs Kileveien, der det var cowboyfest til sola sto opp igjen.

Les mer om folk i Re.