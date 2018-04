Straks siste sjanse for å få med seg årets Sceneskrekk

VÅLE: «Gi meg en fest på Fjellborg», synger Revygruppa Sceneskrekk. Gi oss en lokalrevy på Fjellborg, sier bare vi!

Lørdag 7. april var det revypremiere og premierefest på Fjellborg, og i dag søndag 8. april klokka 16.00 er det åpen forestilling.

Har du tenkt deg på revy i dag, så et godt råd: Kom tidlig og sikre deg plass, for på premiereforestillingen var det full sal med godt over 100 stoler besatt!

Knakandes god debut av ungdomsskole-elever

Og de som kom, gikk ikke skuffa hjem igjen. Dette var en lokalrevy på høyde med de beste gjennom tidene. En stor spilleglede på scenen, gode sangprestasjoner hele veien, et bra band til å backe – og til og med en flott acapella-sang.

En lokalrevy i disse sammenslåingstider kan neppe styre unna Tønsberg-tema. At fisefine tønsbergensere og langtifra like fisefine reinger skal styre og stelle en ny kommune sammen, kan nok by på utfordringer.

Revygruppa Sceneskrekk kommer med noen eksempler. Gled deg!

Unggutta Daniel Høstmark Kroknes (16) og Mathias Torheim (16) gjør en knakandes god debut, både med egenskrevet sketsj om Knarkus og Mariuanus – og som medspillere i andre sketsjer.

Lill herjer med lattermusklene til folk

Flere nummer fikk det til å koke i salen. Spesielt logopeden som blir smitta av alle talefeil til de som kommer til konsultasjon. Lill Farstad (35) herjer med lattermusklene til folk gjennom en sketsj uten dødpunkt. Til og med da det ble stille, runget latteren i salen.

Fjellborg blir ofte hyllet i lokalrevyer på lokalet. Den rolige «Gi meg en fest på Fjellborg» bryter opp på en fin måte. «Hvert fall er dassen pussa opp, og vi veit at resten kan bli like flott» – «hvis folk stiller opp!». En fin dugnad-oppfordring.

Også er det vel bare i en ekte lokalrevy at en lokal entreprenør med traktor og brøyteutstyr får en helt egen sang etter en drøy vinter?

Vel blåst, revy-raringer!

En revy på høyde med de beste gjennom tidene. Den kunne riktignok vært stramma opp litt.

Noen ganger ramler tempo til bunns, og noen sketsjer kunne vært frisert av en helt ekstern moromann eller -dame for å luke ut noen elementer som ikke funker like bra. Men husk: Dette er glade amatører, hele gjengen!

Men hva hadde Re vært uten lokalrevy? En stor takk til Revygruppa Sceneskrekk som sørger for at vi ser vår egen bygd gjennom et skråblikk.

Godt skrivi og godt spilt, med en stor sceneglede som smitter over på publikum i salen. Og vi må bare understreke det: Veldig bra med rekruttering til revygjengen! Dette lover godt for lokalrevy-framtida i Re.

Vel blåst, revy-raringer. Vi gleder oss allerede til neste år!

