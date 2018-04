– Det er noen som opplever at ting ikke funker som det skal. Derfor setter vi oss på bussen og sjekker det ut.

VIVESTAD: Foreldre i Vivestad er bekymra for skoleskyssen, og derfor tok fungerende ordfører Frode G. Hestnes skolebussen til morgenen i dag. – Det vi opplever nå kan vi ikke lese oss til i noen sakspapirer.

I samråd med sjukemeldt ordfører Thorvald Hillestad (SP) ville varaordfører og fungerende ordfører Frode G. Hestnes (FrP) ta bussen sammen med Vivestad-elevene, etter flere oppslag i lokalavisene med kritikk til skoleskysstilbudet. Ramnes-elevene skreiv også om dette i skoleavisa si.

Dette er noen av utfordringene:

Bussen kommer sjelden til tida, barna har ikke skikkelige busstopp å vente på, de må vente en halvtime lenger enn alle andre barn på bussen hjem – hvis den i det hele tatt er i rute, det har visst skjedd bare en eneste gang i løpet av hele dette skoleåret.

Elevene sitter halvannen time og noen ganger enda lenger på bussen hver dag. Noen bussjåfører roter seg vekk på ruta, så barna må forklare veien. – Det har skjedd tre ganger!, forteller de.

Bussen går fra Vivestad, via Høyjord der den stopper på gamleskolen til de eldste elevene, og videre til deres nye skole i Ramnes. Det er merkelig at de ikke bare kjører forbi, men innom, den gamle skolen deres, forteller barna. Og da har de 2/3 av turen igjen til sin nye skole.

De får ikke en dedikert skolebuss, men en vanlig rutebuss som kjører en del omveier – med tidspress. Barna rekker ikke å sette seg i setet og ta på sikkerhetsseler før bussen raser videre til neste stopp. Flere mener tidsskjema er umulig å holde, spesielt hjem fra skolen.

Skoleskyss-problemene har ført til at flere familier flytter fra den flotte Re-bygda. Spesielt de med litt større barn, får ReAvisa fortalt, de fleste flytter for å kunne fortsette på Høyjord skole.

Men alle Vivestad-elevene ReAvisa prater med er klare på at de trives godt på Ramnes skole – det er skoleskyssen som er problemet.

– Flott at foreldrene sier ifra!

Før avgang fra Sagatun hadde flere familier samla seg for en prat med ReAvisa: Amina Poosz og Ola Tho med 1. klassingen Oliver Poosz Tho, Vibeke Siren Kvendø Johansen med barna Simen og Emma Kvendbø Johansen, og Madeleine Lysvik med sønnen Scott Lysvik.

Fungerende ordfører Frode G. Hestnes hadde fått med seg utvalgsleder for samferdsel i fylkeskommunen Hans Hilding Hønsvall (Krf). Men i løpet av mjølkeruta kom det ingen lovnader:

– Vi er med for å oppleve, lære og så trekke slutninger. VKT skal dekke et helt fylke, minner Hønsvall om. Han berømmer likevel foreldrene for å si ifra. – Det viser bare at de er gode foreldre, det!

Fungerende ordfører Frode G. Hestnes sitter igjen med mange spørsmål, som han vil ta opp med VKT. Men han kom også fram til en erkjennelse i løpet av bussturen:

– Jeg stemte for å flytte Vivestad-elevene fra Høyjord til Ramnes, og står for det. Men jeg ser at vi kunne lagt bedre tilrette for at overgangen ble litt lettere. Vi har kanskje ikke løst dette på den beste måten virker det som, innrømmer varaordføreren.

– Disse familiene har ikke bedt om å få bytte skole, så da burde de slippe ekstrabelastninger som følger av det så godt det lar seg gjøre.

– Og her er det vel helt åpenbart en del enkle løsninger? Som at bussen kommer til tida, at bussen går når elevene slutter på skolen, med mer?

– Ja, og det er sånt vi må se på nå – for eksempel om det skal settes opp en egen skolebuss for Vivestad-elevene. Det blir et økonomisk spørsmål, men vi må sette det opp mot barnas sikkerhet. Jeg må få noen svar på hvorfor ting er som det er, og så får vi ta det videre derifra.

– Skjønner at det oppleves utrygt

Varaordføreren – og ordføreren når han er frisk og rask i ryggen igjen – er åpne for innspill fra eventuelt flere foreldre som er bekymra for barnas skolevei.

– Ja, vi blir gjerne med på bussturer – og sykkelturer og gåturer. Vi vil jo vite hvordan det står til, og det er ikke alltid like lett å få det fulle og hele bildet utifra noen sakspapirer. Derfor blir vi mer enn gjerne med flere på skoleveien.

– Som her, for eksempel, peker Frode sammen med barna på bussen, – her står altså barn og venter på bussen – uten busstopp, og med fartsgrense på 80 km/t. Nå ser vi hvor vanskelig det er å se barna, og det er lett å skjønne at det oppleves som utrygt for både barna og foreldre.

– Ryggen til Thorvald hadde neppe hatt godt av denne turen her!

Ordfører Thorvald Hillestad er sjukemeldt etter sin fjerde ryggoperasjon, og han har fått streng beskjed fra legene om å ta det skikkelig med ro denne gang. Han har ikke vært så flink til det, etter de tidligere operasjonene.

– Den nyopererte ryggen til Thorvald hadde neppe hatt godt av denne turen her, sier varaordfører Frode G. Hestnes i det bussen hopper og spretter rundt på Re-veier.

– Det var nok like greit at jeg tok denne turen her!

