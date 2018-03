Ramnes-elevene har laga ei flott skoleavis – SE VIDEO!

RAMNES: Noe av det beste vi i ReAvisa veit, er å få komme når Re-skolene lager skoleavis. Og vi lar oss imponere gang på gang! Les mer om Ramnes skoleavis i ReAvisa, mars 2018 – last ned gratis!

6. trinn ved Ramnes skole har laga ei flott skoleavis, der toppsakene slåss om forsideplassen:

Gladsaker, som at Ramnes skole har landets beste vaktmester. Og det er ikke tull engang, for han er kåret til det. Det dokumenteres i bilder og tekst fra en stor konferanse for vaktmestere fra hele landet.

Ramnes-elevene har også gravd i mindre trivelige saker:

Er det asbest og radon i skolebygningen? De fant at ja, det er det! Sjøl om mye er fjerna, finnes det fortsatt asbest under de blå flisene i gangen. Og i B-bygget er der radon.

Hva kan gjøres for å bli kvitt ekle dusjer og dasser? Vaske oftere, er løsningen som foreslås i skoleavisa.

Ei gruppe har sett hvordan bussregler slår uheldig ut for både de som har akkurat litt for kort vei til skolen til å få buss, eller de som har så lang vei at de må sitte over to timer på bussen hver dag.

ReAvisa var så heldig å få besøke de flinke journalistspirene rett før deadline. Det skulle velges ut et navn til avisa, og toppsakene skulle siles ut til forsida.

Det var ikke en enkel oppgave, for her var det mye godt journalistisk håndverk!

Hva er «fake news»?

Det er mye læring i å lage skoleavis, og viktig i dagens mediabilde er det å lære om «fake news».

Som eksempel på dette står det skrevet i avisa: «Meny har gått konk, det er råtten mat og klumpete, varm melk».

Avisa har også en fyldig sportsseksjon, og mot slutten adspredelser som anmeldelser, kryssord, vitser, med mer.

