LANGEVANN: Re-løypene var fulle av folk i palmehelga, og sånn fortsetter det nok med nypreppa løyper gjennom hele påskeferien. Det er rett og slett perfekte forhold!

Og det er godt med plass, sjøl om det er mye folk. Et femtitalls turgåere hadde tatt seg en pause på Langevann da ReAvisa var innom på palmesøndagen.

Vaffelpressa i skikiosken til Ramnes IF og Re løypelag gikk glovarm.

Varmt var det også i solveggen på den lille skikiosken, der Just Ebbesen fra Ringshaug og Erik Tandberg fra Tønsberg hadde slått seg ned.

Just bruker Re-løypene så snart han får anledning, så lenge det er vinter og skispor. – Jeg vokste opp i Oslo, og dette minner meg mye om Nordmarka-terrenget som vi brukte mye som barn. Oslo har Nordmarka, vi i Vestfold har Re-løypene!

Erik er med for å pusse støvet av både ski og skikunnskapene. – Jeg er bedt med på hyttetur seinere i påska, og fikk beskjed om at der blir det skikonkurranse. Da måtte jeg ut og trene litt, da veitu!

Jobbepåske med feriefølelse

På benken utenfor Sveins plass blir vaffelplater i vårsola foreviget på sosiale medier. Ida Hotvedt og Guro Ødegård, begge fra Skjeggestadåsen, nyter det fine påskeværet.

Ida er lommekjent i Re-løypene, mens Guro går her for aller første gang.

– Vi har begge hjemmepåske med jobbing, så da er det fint å få litt feriefølelse innimellom slaga med en tur i Re-løypene, sier jentene og smiler.

Henning Larsen i Re løypelag forteller at salget går så det suser i skikiosken. Det er javn strøm med folk, og alt de handler går til inntekt til Re-løypene.

Løypelaget kjører opp spor også gjennom påska, og skikiosken er åpen fra klokka 11 skjærtorsdag, langfredag, påskeaften, 1. og 2. påskedag. Henning forteller at noen tøffinger valgte å overnatta ute i Langvann-området i palmehelga.

Bruker Re-løypene og handler på Revetal

Gutta i solveggen rører på seg etter en god rast. På vei forbi ut i sporet igjen forteller Just at han plukka med seg den siste utgaven av ReAvisa på Revetal, da han handla der her om dagen.

– Det var ei flott avis, som dekker et flott sted! Det må du gjerne få med!