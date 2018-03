Lottomillionær leverte lappen på Re-torvet: – Tuller du med meg nå? Nei, dette tror jeg ikke noe på!

REVETAL: Lappen som ble levert på Re-torvet ga en gevinst på godt over fem millioner kroner.

Heidi Thoren Rødje i Mix-kiosken på Re-torvet fikk beskjed om storgevinsten, og som seg hør og bør kommer det en diplom i glass og ramme opp på veggen. Hun visste ikke om det før det kom ei pakke fra Norsk Tipping.

Nest størst i Vestfold på tipping

– Jeg pakka opp, og ble helt sånn «ååååååååååååååå!!!», forteller Heidi til ReAvisa. – Når man driver en egen, liten kiosk på Re-torvet, på lille Revetal, så er det moro at noen av de mange som tipper her får drømmen oppfylt!

For som så mye annet her i Re, er heller ikke Mix-kiosken så liten lenger. – Vi er nest størst i Vestfold på tipping, og nasjonalt ligger vi på 75. plass av 4.600 kommisjonærer landet over.

Og som så mange andre som bruker Revetal, var også vinneren ei dame som hadde reist et stykke for å nyte godt av den ekstra gode Re-servicen. Vinneren vil være anonym, men det vi veit er at det er ei dame fra Tønsberg.

– Tuller du med meg nå, nei dette tror jeg ikke noe på!, var reaksjonen da Norsk Tipping ringte fra Hamar. Hva hun skal bruke pengene på, klarte hun ikke å svare på der og da, melder Norsk Tipping.

Revetal-rekorden er på 8,5 millioner

Tønsberg-dama var en av bare to i landet som vant storgevinst på over fem millioner kroner i siste runde av Viking Lotto.

Gevinsten var på helt nøyaktig 5.142.270 kroner. En høyst anseelig sum, med andre ord. Torsdag blir det feiring på Re-torvet, med kake og ballonger. Det er det Norsk Tipping som står for.

Sist det skjedde var rett etter at Heidi hadde tatt over kiosken, tilbake i november 2014. Da var gevinsten 2,8 millioner kroner.

Synes du summen på godt over fem millioner kroner er høy, så kan Heidi fortelle at noen har vinni enda mer her: Tilbake i 2012 vant en heldig reing 8,5 millioner!

Helgas gevinst plasserer seg med det på en god andreplass over høyeste summer gjennom tidene.

