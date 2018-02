Får ikke flagga for Kongen på grunn av all snøen

RE: Det er umulig å komme til flaggstenger rundt om i kommunen, så derfor blir det bare flagga ved Re helsehus, informerer Re kommune. Da får vi kanskje heller feire Kongen vår med å mimre tilbake til varme junidager for snart seks år siden?

«I dag er det bursdagen til Kong Harald V, og offisiell flaggdag. På grunn av de store snømengdene, er det flere av våre flaggstenger det er umulig å komme fram til. Det blir derfor kun flagget ved Re helsehus», skriver Re kommune på sin Facebook-side.

«Vi ønsker kongen til lykke med dagen!»

Folkefest med kongeparet på besøk

Kong Harald V blir 81 år, men må klare seg med færre flagg enn vanlig. Men utover dagen hadde vaktmesterteamet i Re kommune fått brøyta fram flere flaggstenger, så cirka halvparten av flaggstengene var i funksjon.

Når snøen skaper problemer, kan vi kanskje heller mimre tilbake til da Kongen og Dronninga var på Re-besøk sommeren for snart seks år siden?

Den splitter nye Revetalparken sto klar, der reinger i tusentalls kom for å hilse Kong Harald og Dronning Sonja velkommen til Re. Det var dronninga som holdt tale her i Re:

Kongen sa at han satte pris at Re kommune vektla det forebyggende arbeidet, slik vi gjør gjennom blant annet SMART oppvekst og fokus på mobbing i barnehagene og skolene.

Hans Majestet Kong Harald V, født 21. februar 1937, er sønn av Kong Olav V og Kronprinsesse Märtha. Han etterfulgte sin far som Norges Konge 17. januar 1991, signet i Nidarosdomen 23. juni 1991. Hans valgspråk er som sin far «Alt for Norge».