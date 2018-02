Å nei, ikke nå igjen?

KÅPEVEIEN: Når du ser dette synet over en av bakketoppene over «bakkane», veit du at det kan ta tid.

Det er ikke første gang, og blir garantert heller ikke siste gang, at en lastebil prøver seg uten særlig hell på Kåpeveien vinterstid.

«Bakkane» egner seg fælt lite for større farkoster – det har vi fått erfare gang på gang.

Biler kan kanskje passere?

Denne gangen er det en liten lastebil som ikke kommer seg verken fram eller tilbake i dumpa etter Dal søndre, på vei fra Revetal til Undrumsdal.

– Det er så glatt at han ikke kommer opp noen av veiene, han har verken kjetting eller noe. Sjåføren er ikke lokalkjent. Nå prøver han å strø for at veien skal bli mindre glatt.

Det forteller ReAvisas reporter, som er på stedet rett over klokka 16.00 tirsdag 20. februar. Hun forteller at lastebilen står bom fast, sjøl om den ikke har havna uti grøfta.

– Biler kan komme forbi, med mindre de er veldig store, antar ReAvisas reporter på stedet.

Fullt lovlig å kjøre over «bakkane»

Sjøl om det nå er skilta fra begge sider – både på Revetal og i Undrumsdal – at veien ikke er egnet for lastebiler, så er veien tillatt for kjøretøy opptil 19,5 meters lengde og 50 tonn totalvekt, ifølge Veglisten – ei liste som peker på den aktuelle veien og hva den tillater.

Denne lastebilen er godt innenfor disse tallene.

