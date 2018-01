– Det er veldig moro å stå på skøyter. Ekstra moro med musikk og lys og røyk og sånt!

UNDRUMSDAL: Isen fyller seg kjapt i det DJ Ole Hans S. Fjellvang snurrer i gang musikken.

Mens mørket faller på, blir skøytene stramma og musikken skrudd opp. Med fullt lydanlegg, to lysrigger og en røykmaskin, var alt klart for «Disco on ice».

– Elsker å stå på skøyter!

Det blir kjapt folksomt på isen i skolegården.

– Cirka 60 oppmøtte, anslår initiativtaker Ole Hans Fjellvang til ReAvisa.

En av de første på isen, og de sist av, er Natalia Leszczynska (7) fra Rødsåsen.

Hun går på Solerød skole og elsker å stå på skøyter i friminuttene. Hun suser rundt og rundt, og sjøl om det ender på rompa innimellom, gjør ikke det noe.

7-åringen er et eneste stort smil. – Det er veldig moro å stå på skøyter. Det er ekstra moro med musikk og lys og røyk og sånt!

– Re er et rolig sted – der det skjer mye moro!

Pappa Mariusz Leszczynski (34) forteller at familien, opprinnelig fra Polen, har bodd seks år i Re.

– Det er veldig fint her, Re er et rolig sted – og det skjer mye fint her, sånn som dette for eksempel.

Det var Solerød jubateater, Junior-Undris, FAU ved Solerød barnehage og skole som dro i gang «Disco on ice» i skolegården lørdag 20. januar 2018.