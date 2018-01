Musikalsk helg i Re

RAMNES/VÅLE: Både på Elverhøy og i Våle samfunnshus var det nyttårskonserter i helga. I Våle var det Gla’gjengen med gjester som sto for underholdningen, mens i Ramnes var det talenter fra hele Re.

I kulturkommunen Re skjer det alltid mye, og helga 13 – 14. januar toppa det seg med to nyttårskonserter på samme helg, i tillegg til mye sport og rekordstor barndåp-gudstjeneste i Undrumsdal kirke.

Litt mer rocka

På Elverhøy sang og spilte både nye og gamle artister. Bandet «The Crew» er blant de som alltid har vært med på nyttårskonsertene på Elverhøy.

– Det har vært veldig bra å være med hele veien, sier gutta i bandet: Truls Grytnes (14), Erlend Bae (15), William Tinnion-Varholm (14) og Martin Bergan (14).

På nyttårskonsertene spilte de flere sanger, blant andre: Mad World.

– VI spiller sanger fra serien Riverdale, fordi den er litt mer rocka og passa mer til et band enn den originale sangen.

Fengende storband

I Våle samfunnshus var det Gla’gjengen som fortsetter tradisjonen med nyttårskonsert hvert andre år.

– Det er veldig til og fra hvor mange som kommer. Vi har hatt full sal og vi har ikke hatt så full sal, forteller dirigent Trond Pedersen til ReAvisa.

I andre del av konserten fikk gjestene høre Randi Gunhildstad og Sverre With synge og spille gitar, mens Gla’gjengen spilte med på de fengende låtene med storbandstil.

To flotte nyttårskonsert både i Ramnes og Våle, som alle kunne få med seg begge to hvis de ville: Elverhøy kjørte to runder, en lørdag og en søndag, mens Gla’gjengen kjørte bare søndag.

Takk til Kulturhuset Elverhøy og Gla’gjengen!