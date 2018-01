Fritidsproblemer? Ikke i Re!

RE: Til helga blir det nyttårskonserter i både Ramnes og Våle, og det er mer enn nok snø til å arrangere Biborennet der det hører hjemme: På Bibo. Vil du teste gliden sjøl, er det skiløyper over så å si hele Re. Og det blir sparka fotball i Bergsåsen – hele helga.

Reinger er flinke til å tipse lokalavisa si – og skulle du ha et tips om hva som rører seg, ta gjerne kontakt!

Til helga 12 – 14. januar blir det tett mellom godbitene, og du kan få med deg det aller meste med litt planlegging:

Nyttårskonserter i Ramnes

Kulturhuset Elverhøy inviterer til nyttårskonserter både lørdag og søndag, begge dager klokka 16.00.

Dette er det fjerde året med nyttårskonsert og det er, som alltid, variert program med artister i alle aldere. For Oda Jonetta Joberg (16) er dette første gang hun skal være med på nyttårskonsertene:

– Selvfølgelig er det spennende med nye konserter, og det er alltid like morsomt å opptre, forteller Oda når ReAvisa spør om hun gleder seg. Hun skal synge sammen med Harriet Trippestad, noe hun gleder seg veldig til.

Andre artister er blant andre Suzanne Jacobsen, Mikael Fanøy, Martina Hernandez Bettum, Christin Marie Henriksen, Erlend Wagle, Vladimir Stojanov og Stian Hoksrød, pluss flere reinger med musikalske talent.

Billetter til nyttårskonsertene i Ramnes kan kjøpes på Posten, eller bestilles via epost post@agromet.no.

Nyttårskonsert i Våle

Samme helg, men bare på søndag, inviterer Gla’gjengen til nyttårskonsert på Våle samfunnshus klokka 16.00. Dette er en fast tradisjon, annet hvert år.

– Gla`gjengen framfører klassiske nyttårslåter og fengende janitsjarmusikk, ledet av vår dirigent Trond Pedersen, informerer Roger Enghaug på vegne av orkesteret. Gla’gjengen får også selskap av Randi Gunhildstad og Sverre With på scenen.

Billetter til nyttåskonserten i Våle kan kjøpes i døra, eller bestilles via epost roger@enghaug.net.

Biborennet for små og store

Søndag 14. januar klokka 11.00 går første start i Biborennet 2018. Rennet teller som kretsmesterskap i langdistanse, med klassisk stil og fellestart. Rennet vil gå til langt utpå dagen.

Her har du muligheten til å se våre lokale skitalenter på nært hold, etter fantastiske prestasjoner i Norgescup på Beitostølen helga før Biborennet.

Klassene 8 – 12 år er først ut, deretter går det et barneløp for alle under 8 år før KM-klassene fra 13 år og oppover avvikles fra cirka klokka 12.30.

Rennet er også seedingsrenn for Ungdomsbirken, så her vil nok flere unge lokale talenter har stor lyst til å vise seg fram på hjemmebane.

Flotte skiløyper over hele Re

Skulle du ønske å teste gliden sjøl, er det fantastiske muligheter som venter deg her i Re. Sist helg var det masse folk ute på ski, rapporterer Henning Larsen, som sto i kiosken ved Langevann.

– Parkeringsplassen på Risås var smekk full. Masse biler langs veien, Stange gjestegård og Ramnes skole. Vi solgte det vi hadde, det vil si 12 – 13 liter vaffelrøre, 7 pakker med pølser, 20 liter vann, te, kaffe, saft og kakao.

– Da klokka var tre på dagen hadde jeg kun ei pakke med kakaopulver igjen…. Prøvde å få solgt den au, men hadde ikke vann til å blande med, sier dugnadsarbeideren og ler.

– Veldig moro, masse, masse, masse folk!

Ta skia fatt når du skal på handletur!

I løpet av denne uka er det også kjørt opp løyper til Revetal, så nå kan du ta skiene fatt når du skal på handletur.

– God skitur!, ønsker Re kommune på sin Facebook-side.

Fotball fra lørdag morgen til søndag kveld

Masse folk blir det på Meny Arena Cup 2018 i Bergsåsen, der første kamp blåses i gang lørdag klokka 09.30 og finalekampen blåses av søndag kveld klokka 18.00.

Både første- og andrelaget til Re FK skal spille turneringen på hjemmebane.

Dette blir den første helga av flere med innendørsturnering på kunstgress i regi av Re FK. Først ut er senior denne helga, neste helg blir det G19, deretter G16, og andre aldersklasser kommer seinere, informerer Re FK på sine nettsider.

Stor barndåp i Undrumsdal

Vikarprest i Undrumsdal kirke Ragnhild Christophersen har en gladmelding fra ei bygd i vekst: – Søndag har jeg gudstjeneste i Undrumsdal kirke, og da er det hele fire dåpsbarn!

– Vil tro at det ikke er så ofte det er så mange her på en og samme søndag, i Ramnes og Våle derimot ville ikke dette vært den største sensasjonen, sier vikarpresten med et smil.

Hun ønsker velkommen til en gudstjeneste med stor glede i Undrumsdal kirke søndag 14. januar klokka 11.00.

Skulle vi med dette mot all formodning ikke ha fått med oss alt som skjer i Re til helga, ta gjerne kontakt og tips oss om alt det flotte som skjer i Re!

