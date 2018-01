Ivrig sanka med seg 151 Norgescup-poeng i helga!

BEITOSTØLEN/RE: Fredag fullførte Kristoffer Liset på en fantastisk femteplass, men trur du ikke reingen toppa det hele med en enda mer fantastisk fjerdeplass i Norgescup-innspurten søndag?

Denne helga, 5 – 7. januar, ble det arrangert Norgescup på Beitostølen med flere Ivrig-løpere til start. Les mer om oppladningen i denne saken.

Gjorde jobben helt sjøl på søndag

Kristoffer Liset (19) har et mål for øye: Å vise at det ikke er noen tilfeldighet at han henger med i toppen. Og det fikser sprekingen fra Re med en fjerde- og en femteplass fra Norgescupen på Beitostølen.

– Vi bøyde oss i støvet etter 10-kilometeren til Kristoffer på fredag, som det luktet svidd av, og jammen lå det en eim av kruttlukt over skistadioen også etter at Kristoffer hadde gått i mål etter sin 15-kilometer søndag, rapporterer IL Ivrig på sine nettsider.

– Fredag hadde Kristoffer ryggen til en juniorlandslagsløper gjennom hele løpet, men søndag måtte han gjøre jobben sjøl, og den jobben klarte han utmerket: Inn til fjerdeplass i eldste juniorklasse er ikke annet enn imponerende!

«Lille» Ivrig var stor denne helga

Ett par timer seinere fulgte Markus Klepp Grytnes opp: Ivrig-løperen gikk inn til 12. plass i konkurranse med 170 andre løpere – bare femten sekunder unna en topp seks-plassering!

Det er ungguttens beste plassering i Norgescup noensinne. Tre Ivrig-løpere tok Norgescup-poeng på Beitostølen, og til sammen sanka Kristoffer Liset, Tiril Kristine Knotten og Markus Klepp Grytnes med seg 151 norgescuppoeng.

– Ikke dårlig av «lille» Ivrig, som i helgen må sies å være ganske så stor!, oppsummerer klubben på egen nettside.

Til helga arrangeres Biborennet, og der vil flere av de lokale langrennstalentene stille til start. Kristoffer fortalte til ReAvisa etter femteplassen fredag at han håper å få med seg rennet på hjemmebane.

Les også: Fantastisk femteplass til Kristoffer Liset

Les mer om sport i Re.