Slåss seg til seier over serielederen – se jubelscenene!

RAMNESHALLEN: Ramnesjentene vant med nesten tjue mål søndag, men onsdagens ett-målsseier smakte enda bedre. For da ble en ubeseiret serieleder slått av et Ramnes-lag som blødde for drakta.

Etter flere utsettelser før jul, kommer hjemmekampene tett som hagl nå etter jul. Første hjemmekamp mot tabelljumbo Skarphedin endte med storseier søndag. Onsdag 10. januar tok Ramnes-jentene i 3. divisjon i mot Fram 2.

Gjestene hadde ikke tapt en eneste kamp denne sesongen, men det skulle det bli slutt på med besøket i Ramneshallen – sjøl om det ikke så sånn ut fra start. Ramnesjentene snubla ut av startgropa.

Sjokkskada gjester?

Etter å ha blitt kjørt fra skikkelig fra start, og liggi under med seks mål store deler av 1. omgang, snudde kampen helt mot slutten.

Da det var bare ti minutter igjen hadde Ramnes kjempa seg opp til 24 – 24, etter straffemål ved Katinka Kjølstad. Gjestene så ut til å være mer eller mindre sjokkskada over kampviljen til våre lokale håndballhelter, som aldri ga opp.

Forsvaret kjempa som helter, og keeperen sto som en bauta. Det var ikke fulle tribuner denne onsdagskvelden, langt ifra. Men de som hadde møtt opp fikk spenning og show – og seier!

Det ble både ett, to, tre og fire mål-ledelse til Ramnes, der alt klaffa. Til og med skuddet rett i stolpen ble til en retur rett i henda på Nina Horntvedt, som ga firemålsforspranget.

Det ble riktignok til seier med ett måls margin til slutt, etter ett par minutter med kaos på banen, der gjestene desperat prøvde å pynte på resultatet i deres første tap denne sesongen.

– Sesongbeste, oppsummerer Ramnes-trener Ronny Bekkevold: – I kveld slår vi en ubeseiret serieleder etter å ha liggi under store deler av kampen. Men vi henter frem gigantkreftene og vinner til slutt med ett mål 29 – 28. I dag blør jentene for drakta. Deilig!

Dette var den andre av totalt tre hjemmekamper på planen for denne uka. Men søndagens kamp er utsatt, trener Ronny Bekkevold forteller at Hei sliter med å samle nok mannskap.

