Stusser på at kveldens kamp er avlyst: – Vi sa til og med at vi kunne kjøre og hente dem!

RAMNESHALLEN: Sem kan ikke møte på grunn av kjøreforholdene, meldes det. Men Ramnes-spillerne har kjørt både fra Sem, Sandefjord og enda lengre – uten problemer.

Nå klokka 20.00 i kveld skulle Ramnes-jentene i 3. divisjon møte Sem hjemme i Ramneshallen, men det blir ikke noe av. Vinterens første snøvær får skylda.

Avlysningen kom som en overraskelse på Ramnes-jentene og trenerteamet, men de velger å ta det med godt humør.

– Vi får heller slå dem to ganger på nyåret!

– Treneren til Sem ringte og sa de ikke kunne komme. Det var visst ikke forsvarlig å kjøre på glatta, forteller Ramnes-trener Ronny Bekkevold til ReAvisa.

– Vi kan jo ikke annet enn å fleipe litt med det, sier Ramnes-treneren med et glimt i øyet.

– Vi har Re-jenter på laget som har flytta til både Sem og Sandefjord, som har kjørt til Ramneshallen uten problemer. Så vi stusser litt, kan du si.

– Synd, mener Ramnes-jentene om avlysningen, – vi var skikkelig tent nå!

– Men det er dere vel alltid?

– Joda, men med en liten nedtur etter tap i forrige kamp, og et lokalderby som dette mot Sem som er et av laga vi skal slå, så…. Vi får heller slå dem to ganger på nyåret!

– Vi sa vi kunne kjøre og hente dem!

– For da kommer dere til Sem, uten trafikkale problemer – sjøl om det skulle snø?

– Vi kommer til Sem, garantert! Vi sa til og med at vi kunne kjøre og hente dem nå i kveld!

Snøvær stopper ikke oss her i Re, og hvert fall ikke tøffe håndballjenter. Kanskje er det en by og land-forskjell?

– Vi får håpe det ikke blir like ille med oss når vi blir en del av Tønsberg, sier Ramnes-treneren og ler godt. Sem har vært en del av Tønsberg i snart 20 år, om drøyt to år er Re det også.

– Men enn så lenge klarer vi oss greit her på bygda. Vi kjører en god treningsøkt som en erstatning for kamp, forteller Ramnes-treneren til ReAvisa, og humrer litt til:

– Vi har til og med en Sem-spiller med på trening nå, som ikke hadde fått beskjed om avlysningen.

Tett med hjemmekamper på nyåret

Reint sportslig sett betyr dette at Ramnes fikk bare en eneste hjemmekamp i høstsesongen. – Vi har to kamper igjen før jul, begge borte.

Hvis kveldens kamp blir omberammet, kommer den i tillegg til hele fire andre hjemmekamper som er flytta fra høst- til vårsesongen.

– Det blir tett med hjemmekamper i vårsesongen, og vi håper på mange lørdagskamper hjemme i Ramneshallen, der taket løfter seg sånn som vi er vant med i Ramneshallen.

