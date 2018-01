Endelig er det hjemmekamp i Ramneshallen igjen!

RAMNESHALLEN: Mens de fleste av oss stappa i seg julemat og julekaker, brukte Ramnes-jentene romjula til å trene. Nå på nyåret kommer hjemmekampene tett som hagl. – Vi har holdt formen ved like, så juleribba er vi allerede kvitt!

Endelig blir det liv og (vaffel)røre i Ramneshallen igjen, med A-lagskamper på løpende bånd nå på nyåret.

Førstkommende søndag, 7. januar klokka 18:15, spiller Ramnesjentene endelig en hjemmekamp i Ramneshallen igjen. De tar i mot Skarphedin fra Telemark.

Tre hjemmekamper på ei uke

Mange av høstsesongens hjemmekamper ble utsatt, den siste mot Sem på grunn av glatte Re-veier. Så etter bare noen ytterst få hjemmekamp før jul, blir det veldig mange nå etter jul.

I løpet av den kommende uka blir det hele tre hjemmekamper!

For etter at Skarphedin har besøkt Ramneshallen førstkommende søndag, kommer Fram 2 på besøk onsdag, og neste søndag kommer Hei for å slåss om poeng i Ramneshallen.

– Vi har holdt formen ved like med trening i romjula, så juleribba er jentene kvitt. Stemningen er god og lysten på seier og sulten på poeng er der. Så vi gleder oss veldig til kamp hjemme i Ramneshallen!

Det forteller en optimistisk Ramnes-trener Ronny Bekkevold. Han er optimist av flere grunner – en av dem er at laget møter vårsesongen styrket:

– Troppen på 14 er skadefri og klare til dyst. Gledelig nok så har vi fått tilbake Line Ugulen Nilssen fra militæret, samt en spillesugen Katinka Kjølstad som er tilbake etter fødsel.

Halve A-laget varmer opp med Jenter 18-kamp lørdag

Oppladning for de yngste A-lagsjentene er Jenter 18-kamp lørdag mot Hokksund hjemme i Ramneshallen. Sju av disse ungjentene er også med i troppen i søndagens A-lagskamp.

– Motstanderen Skarphedin kjenner vi som et lag som er bygd rundt høyskolemiljøet i Bø i Telemark. Vi kommer ikke til å få noe gratis i denne kampen heller, men etter to knepne tap på bortebane mot Flint og Pors skal vi slåss om poenga til sluttsignalet går!

– Jeg har trua, forteller Ronny til ReAvisa som forteller om et veldig godt oppmøte på tribunene og god stemning på de få hjemmekampene som er blitt spilt til nå denne sesongen.

Det blir andre boller framover nå, med hjemmekamper så å si hver uke:

– Vi håper å se mange på tribunen søndag klokka 18:15 og på de mange hjemmekampene framover!

