Slår sammen teknikk- og næringstjenester i Re og Tønsberg: – Det er en helt annen ro rundt prosessen nå

RE/TØNSBERG: Holmestrand er vraka, og nå er det Tønsberg for alle penga. – Med en sammenslåing i 2020 vil det få sin endelige løsning, og vi har en helt annen ro rundt prosessen nå, mener virksomhetsleder i Re kommune Rolf Lønnum.

Re og Tønsberg smeltes sammen til en ny kommune. Allerede er skattekontoret lagt til Revetal, og etter all sannsynlighet følger landbrukskontoret etter. Men landbrukskontoret vil ligge under virksomhet for kommuneutvikling – lokalisert i Tønsberg.

– Kjapt oppsummert kan vi si at Re nyter godt av Tønsberg på plan, byggesak, kart og oppmåling, og Tønsberg vil nyte godt av Res landbrukskontor – som fortsatt vil ligge på Revetal, forteller virksomhetsleder i Re kommune Rolf Lønnum.

Holmestrand er vraka – nå er det Tønsberg som gjelder

I Tønsberg styrkes staben på 41 med inntil fem årsverk for å ta seg av plan, byggesak, kart og oppmåling i Re, men to som i dag sitter med landbrukssaker i Tønsberg vil flyttes til det nye landbrukskontoret for hele kommunen, lokalisert på Revetal.

Det flyttes med andre ord noen ansatte hit og dit, men resultatet blir et større fagmiljø med flere spesialister – til det bedre for innbyggere og utbyggere i hele den nye kommunen.

Det er ingen stor hemmelighet at det ligger en trøblete historie bak oss her i Re, med lange saksbehandlingskøer for bare noen år siden.

Det ble bedre da tjenestene ble samlokalisert med Holmestrand og Hof i Holmestrand, men nå er avtalen sagt opp etter at Holmestrand-alternativet ble vraka. Nå er det Tønsberg som gjelder. Nok en gang byr omveltninger på utfordringer.

Enda en omstilling – men til noe permanent

– Ja, det vil bli en ny overgangsperiode – men denne gangen er det en omstilling til noe permanent. Med en sammenslåing i 2020 vil det få sin endelige løsning, og vi har en helt annen ro rundt prosessen nå, mener virksomhetsleder i Re kommune Rolf Lønnum.

Han er godt i gang med sammensmeltingen av sin stab i teknikk- og næringstjenester i Re kommune med virksomhet for kommuneutvikling i Tønsberg, der Anne Beate Hekland er virksomhetsleder.

Hun forteller om en stor stab med flere spesialister på sine felt, i motsetning til i Re der vi tidligere hadde en liten stab med generalister.

– Det sier seg sjøl, sånn som vi hadde det i Re kommune da vi skulle klare oss sjøl: To kan ikke spesialisere seg. De må kunne litt om alt, sier Rolf Lønnum. – Og sånn er det hele veien i en liten kommune, fra vaktmestere og hele veien gjennom organisasjonen.

I Tønsberg sitter det jurister med kompetanse på lover og regler, og staben består av ansatte med stor teknisk innsikt på hvert sitt felt. Både lover og regler, og ikke minst bygg og infrastruktur er etter hvert blitt veldig komplisert.

Se bare på vårt eget helsehus her på Revetal. Det må en egen opplæring til, det er som å lære seg å bruke en diger datamaskin.

Utfordringer og styrker på hver sin kant

Fordelen med sammensmeltingen er åpenbar, mener virksomhetslederne fra hver sin side av kommunegrensa som snart er historie. Til det bedre for både Re og Tønsberg. For mens Tønsberg kan hjelpe Re på byggesak, er Re best på landbruk.

Et eksempel er at så mye som 25 prosent av Innovasjon Norge-midler i Vestfold går til driftige Re-bønder, som får rådgivning og veiledning fra landbrukskontoret på Revetal.

– Det viser at landbrukskontoret vårt har både mulighet og kompetanse til å bistå bøndene våre på en god måte, mener Rolf Lønnum.

– Og akkurat som Re har hatt noen utfordringer på byggesak, har Tønsberg vært litt underbemanna på landbruk – i påvente av en sammensmelting med Re, forteller Anne Beate Hekland.

– At vi nå kommer styrka ut sammen med Re, ser vi fram til. Dette blir jo en stor og veldig viktig landbrukskommune!

En ny felles virksomhet fra og med 1.1 2018

Samarbeidet er i gang fra og med denne uka – og sammensmeltingen skal være i boks til årsskiftet.

Landbrukskontoret vil fortsatt ligge på Revetal, mens alle andre henvendelser til virksomhet plan, byggesak og kart/oppmåling må rettes til Tønsberg kommune, Postboks 2410, 3104 Tønsberg, eller postmottak@tonsberg.kommune.no.

Tidligere avtale mellom Re og Holmestrand opphørte fra 1. oktober. Nå blir det en innkjøringsperiode sammen med Tønsberg fram til årsskiftet: Tønsberg er vertskommune for samarbeidet fram til kommunesammeslåingen.

– Vi har en ambisjon om å ha alt på plass i en ny felles virksomhet fra og med 1.1 2018, sier virksomhetslederne til ReAvisa.

