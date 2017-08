– Nå blir det søndagsåpent her!

REVETAL: – Vi har fått flere forespørsler om søndagsåpent, så nå tester vi det ut!

Heidi Thorèn Rødje driver MIX-kiosken på Re-torvet. Tidligere i sommer gjenåpna kiosken i ny drakt, og nå prøver hun seg på søndagsåpent fra og med denne helga.

Lager mer liv på Revetal

– Vi vil fra og med søndag 27. august ha åpent på søndager, vi har fått flere forespørsler om dette. Mange har etterspurt tipping på søndager, så nå er det mulighet for dette – samt se Rikstoto direkte.

Heidi har bestemt seg for å teste ut søndagsåpent over en lengre periode. Er etterspørselen så stor som hun har inntrykk av, blir det søndagåpent for all tid framover. Uansett er det verdt et skikkelig forsøk.

– Det er fint at det skjer noe på kvelder og i helger her på Revetal. Til mer som er åpent, til mer kan vi dra hverandre opp og fram, tror medeier i kiosken og ektemann Ole Bjørnar Rødje.

– Det er bra hvis vi kan sørge for mer liv på Revetal!

Over 50 sitteplasser inne – pluss uteservering

Heidi og hennes stab vil servere dagens middag pluss alt av gatekjøkken-mat på menyen.

– Vi har etter ombyggingen over 50 sitteplasser inne – pluss uteservering, så her er det godt med plass for alle som vil komme innom. Nå også på søndager!

Ellers på Revetal holder Revetal gamle stasjon, Restauranten og Circle K søndagsåpent.

Ingen dagligvarebutikker holder søndagsåpent, sjøl om Rema 1000 testa det ut en liten periode i fjor. Martin Gran ved Meny Revetal uttalte i den forbindelse at han er skeptisk til søndagsåpne dagligvarebutikker.