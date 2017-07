Full fart med nye sykler: – Rekruttering på sitt beste!

REVETAL: I dag fikk fem barnehager i Re splitter nye sykler – gitt av Re sykkelklubb. – Det var lett for meg, for jeg er ganske stor her i barnehagen, forteller Stefan Rødje (5 1/5).

Re Sykkelklubb gir for andre året på rad sykler til barnehagene i Re, finansiert fra loddsalg under medlemmenes felles bussturer til Birken og Lillehammer-Oslo.

Det forteller leder i Re SK Vegard Prosvik Aarvåg (34), som reiser rundt med de flotte gavene – som blir tatt i bruk umiddelbart.

Rekruttering på sitt beste

– Det er rift om disse syklene. Og det passa veldig fint å få denne flotte gaven nå, for en av de gamle syklene har akkurat gått i stykker, forteller de voksne, mens Vegard spør barna om noen vil prøve.

Storm Stangeland (5 1/2) rekker ikke bare opp handa, men hele seg. Hele kroppen står i spenn mot himmelen, så ivrig er han – og alle de andre. Alle skal få prøve.

– Det var lett for meg, for jeg er ganske stor her i barnehagen, forteller Stefan Rødje (5 1/2). Oskar Kamecki (6) er enig etter en runde på sykkelen. – Det var lett, og jeg er også stor.

– Syklene blir hvert fall brukt, konkludere Re SK-lederen fornøyd. – Dette er jo rekruttering på sitt beste!

– Vi skrur av støttehjulene – og heier talentene videre!

Med kraftige rabatter fra det lokale næringslivet – ved Sport 1 på Revetal – ble det penger nok til hele ti balansesykler. Turen gikk til Undrumsdal, Ramnes, Brår, Brekkeåsen og Revetal i dag.

– Vi tok en runde til flere barnehager i fjor høst også, så dette er andre runden – men ikke den siste, forteller Vegard til ReAvisa.

– Vi reiser til forskjellige barnehager hvert år – vi prøver å gjøre det likt for alle.

Re SK er en aktiv klubb, med over 30 barn på treninger. På fellesturene til Birken og Lillehammer-Oslo er de over 40 voksne.

Klubben er en rekrutteringsklubb for de yngste, og et fritidstilbud for de voksne, forteller Vegard.

Det er ikke få sykkeltalenter fra Re som tok sitt første pedaltråkk i Re SK.

– Vi pleier å si at det er vi som skrudde av støttehjula. Nå følger vi dem og heier dem videre!