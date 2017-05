Hopper i det med ReAvisas åttende Sommermagasin!

SOMMERMAGASIN: ReAvisa snekrer et nytt sommermagasin med oversikt over alt som skjer i Re og omegn – og vi tar gjerne i mot tips!

Helt fra 2010 har ReAvisa gitt ut et sommermagasin i juni-måned. Avisa er et oppslagsverk over alt som skjer i Re og omegn i løpet av sommeren, alt fra sommershow, festivaler, Revetaldager, til lokale turmål, flotte utsiktspunkt og badesteder, med mye mer.

Hva skal vi skrive om i årets Sommermagasin?

Vi har oversikt over det meste, men neppe oversikt over absolutt alt som skjer – derfor jubler for tips nå som vi snekrer det åttende Sommermagasinet i rekken!

Beskriv kort happeningen og legg gjerne ved et bilde eller flere i en epost til Tips@ReAvisa.no. Absolutt siste frist er onsdag 7. juni, men send gjerne over allerede nå så er vi sikret at vi har plass.

En ide vi jobber med er å vise fram det flotte Merkedammen-området i Vivestad. Derfor etterlyser vi reinger som liker å bruke Merkedammen som det flotte rekreasjonsområdet det er.

Ta kontakt med ReAvisa hvis du vil stille opp på en sommersak fra Merkedammen i løpet av denne uka – eller seinest neste uke. Vi takker og bukker i såfall for det.

Kanskje noen veit opphavet til navnet Merkedammen også?

Sommermagasinet ligger i postkassene, der folk møtes, og til gratis nedlasting på nettavisa ReAvisa.no torsdag 15. juni.

Annonsefrist for sommermagasinet er onsdag 7. juni, ta kontakt på Annonse@ReAvisa.no for et godt tilbud!

Her kan du laste ned de tre siste Sommermagasinene: