Et eget hus for ungdom på Revetal: – Vi ønsker oss et sted å henge med mekking, gaming og mat

REVETAL: Ungdommen trenger en møteplass på Revetal. Disse ungdommene har flere ønsker for hva huset skal inneholde.

Det er seks år siden den kommunale ungdomsklubben på Revetal ble lagt ned. Da holdt den til i kjelleren i Industriveien 3, det gamle Cederoth-bygget.

Siden den gang har tre ungdomsklubber kommet i gang ved hjelp av frivillig innsats: Young Zone på Elverhøy i Ramnes, Undris på Dalheim i Undrumsdal, og Superfredag på Røråstoppen på Revetal – sistnevnte drives av Revetal menighet med noe kommunal støtte.

Viktig at det blir ungdommens helt eget hus

Men Re kommune har sitti på gjerde, uten å få på plass en kommunal ungdomsklubb. Nå er det planer for for et eget hus for ungdom på Revetal, som allerede i løpet av det første møtet gikk under navnet «Huset».

Ungdommene som hadde møtt opp på det første møtet mandag 8. mai, mener det er viktig at dette blir ungdommenes eget hus.

– Får ungdommen et eierforhold til det, tar vi også vare på det – og bruker det på best mulig måte!

De ønsker seg en plass å henge etter skolen, i helger og i ferier, der en kan treffe andre ungdommer.

– Det er viktig at ungdommen sjøl tar ansvar, kanskje oppretter et husstyre med ungdom som kunne lage planer for hva som skal skje når. Men det må likevel være en voksen tilstede, en trygg voksenperson som man kan ta kontakt med, innleda Ida Johre, kultursjef i Re kommune.

Bør bygge scene og sal for konserter

Per Emil Gunneng Hannevig (15) ønsker seg en mekkeplass, der man kan skru på sykler, mopeder, biler – alt mulig. – Hvis det blir et verksted kommer det til å bli mye brukt!, mener Per Emil.