Gjør en fargefull handel og støtt Sanitetskvinnene i Re

HJERPETJØNN: Til helga er det fastelavnssøndag og sanitetsforeningene i Re har fastelavnsris klare for salg – tross litt problemer i årets oppladning.

Norske kvinners sanitetsforenings tradisjonelle salg av fastelavensris skjer i forkant av 26. februar over hele landet. Alle inntekter går til allmennyttige formål.

– Lokalt i Re støtter vi barnefamilier, fotpleien på Re helsehus, vi gir refleksvester til skoler og barnehager, deltar på russeprosjektet «Jeg tar ansvar», hjelper til på leksehjelpen på Brår, pynter opp med blomster på Re helsehus hele året, for å nevne noe, forteller Torunn Bråten på vegne av Sanitetsforeningene i Re.

– Kort sagt bidrar NKS til bedre helse for alle og spesielt kvinner og barn fra vugge til grav.

Våle, Hjerpetjønn og Fon sanitetsforeninger vil selge fastelavensris i vaffelbua på Revetal fredag og lørdag denne uka, 24. og 25. februar. I tillegg vil det reise sanitetskvinner rundt og selge noe på dørene.

– Dette salget er en av våre viktigste inntektskilder, og vi håper at folk støtter vårt arbeid ved å kjøpe fastelavensris, sier Torunn til ReAvisa.

På Hjerpetjønn vel var det stor dugnad tirsdag forrige uke. 15 kvinner og 6 menn var i aksjon for å lage fastelavnsris. Olav Svinsholt hadde skaffet bjerkekvister og produksjonen gikk som på samlebånd.

I gangen ble kvistene klippet til og buntet, og inne satt de på hver sin side av et langbord og satte på fjær og sanitetsforeningens kløvermerke. Da ReAvisa var innom var allerede 300 ris ferdig buntet.

Årets oppladning til det årlige salget som gir kjærkomne penger til veldedige formål var at det litt mer plundrete slaget. For da den faste kilden for bjørketrær til fastelavnsrisene forsvant, ble gode råd dyre.

Kirsten Ormestad og Wenche Førsund i Våle sanitetsforening tok kontakt med ReAvisa:

– Er det noen som har noe de skal hogge i løpet av vinteren?

Etter etterlysningen i ReAvisa kom tilbudene om bjørkekvister på løpende bånd. Allerede samme dag hadde tre tilbudt seg å hjelpe. – Første melding fikk jeg med en gang ReAvisa la ut saken på nettavisa. Det kom både telefoner og meldinger, forteller Kirsten.