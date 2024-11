Leserinnlegg: – Vi vil bruke de store pengene på de små menneskene

SVs alternative budsjett er lagt fram. Der legges det inn 1,2 milliarder kroner til flere ansatte i barnehagene, skriver SV-trioen.

Barna og barnehagene våre er noe av det viktigste et samfunn kan satse på. I lang tid har ansatte, fagfeltet, foreldreorganisasjoner og andre vært tydelige på at er det èn ting som må endres i norske barnehager, så er det bemanningen.

De ansatte er dyktige, men de er for få. Denne høsten har vi igjen hørt hjerteskjærende historier om hva som skjer når det ikke er nok ansatte til å ivareta alle barnas behov.

Ikke låst til yrkesgruppe

Alt fra bleier det ikke finnes tid til å bytte før det blir utslett, til barn som sliter med å komme inn i lek fordi det ikke er tid nok til å hjelpe dem tilstrekkelig i en underbemannet og hektisk hverdag.

Dette må vi som samfunn åpenbart gjøre noe med, for slik skal det ikke være. I SVs alternative budsjett setter vi nå av 1,2 milliarder kroner til økt bemanning i barnehagene.

Disse midlene er ikke låst til yrkesgruppe, da det er grunnbemanningen, altså bemanningstettheten som først og fremst må økes.

Positive effekter

I prosjekt økt bemanning som har blitt gjennomført i noen av Tønsberg kommunes barnehager, viser det seg, ikke overraskende, at flere ansatte er positivt på mange ulike måter. Evalueringen kom i juni i fjor, og noen hovedtrekk er omtalt i Tilstandsrapport for barnehagesektoren 2023. Blant annet:

Ansatte på gruppene med økt grunnbemanning opplever at de lettere kan se barnas ulike behov og at de har bedre tid til å følge opp. De har tid til å hjelpe barn som strever med for eksempel språk eller å komme inn i lek.

Barna deles oftere i mindre grupper, og det har stor effekt for inkludering. Det ser dessuten ut til at det er mindre korttidsfravær i avdelinger med økt grunnbemanning. Og barnehagene med økt grunnbemanning kan også i større grad benytte egne ansatte ved sykefravær på avdelingene.

Lettere med rekruttering

Det pekes videre på at det er en utfordring med rekruttering til ledige stillinger. Dette gjelder mange steder i landet. Det interessante er derfor at nevnte rapport viser at barnehagene som har fått økt grunnbemanning ser ut til å rekruttere flere søkere ved utlysning enn barnehager uten økt grunnbemanning.

Dette er en viktig observasjon som alle politikere bør ha lengst fremme i bevisstheten framover. SV skal nå i forhandlinger med Ap og Sp om budsjett. Vi er avhengige av at regjeringspartiene også spiller på lag.

SV mener det er på tide å bruke de store pengene på de små menneskene.

Av Grete Wold, barnehagepolitisk talsperson SV, Christina Grefsrud-Halvorsen, gruppeleder Tønsberg SV og Linn Schistad, medlem i oppvekstutvalget for Tønsberg SV.

