Hanne inviterer til åpen klinikk: – Kom gjerne innom og hils på

Både bedriftsnavn og slagord ble til gjennom en Facebook-konkurranse. Opprettelsen av fotterapeut-firma ble nærmest tatt på sparket. – Jeg er litt impulsiv av meg.

Hanne Moen (29) fra Stokke har starta opp Silkemyk fotterapi på Brårsenteret, i samme lokaler som det «i alle tider» har vært fotterapi. Hun er nå tredje fotterapeuten i rekka her.

Fredag 29. november 2024 holder hun klinikken åpen for å la bygda bli bedre kjent med henne og tilbudet hennes, samtidig som det er julemarked på tREffpunktet vegg i vegg. Alle julemarked og alt om jula kan du lese mer om i juleavisa.

Lange arbeidsdager

Hanne så en annonse på Finn.no da den forrige driveren skulle legge ned, kjøpte opp utstyr og varelager og tok over leiekontrakten med kommunen. Firma ble etablert på stående fot, og hun dreiv plutselig sitt eget firma så å si samtidig som siste eksamen ble tatt.

Nå er hun autorisert fotterapeut og har åpent alle hverdager, hele uka lang, men varierer på åpningstider tidlig og seint på dagen for å kunne ta i mot folk både på dagtid og etter arbeidstid.

Stokke-jenta kjenner Re godt, med familie her og hun har gått på Re VGS.

Fotterapeut siden 2002

– Det er litt roligere her i Re, med mange trivelige folk. At muligheten dukka opp her var ikke noen ulempe, heller noe som gjorde at jeg tok sats og hoppa i det. Jeg er litt impulsiv av meg.

Det var aldri en nøye planlagt greie, forteller Hanne og ler. Men det passa bra, ferdig utdanna og på jakt etter jobb. Da kunne 29-åringen like gjerne skape sin egen arbeidsplass.

Dessuten var det ganske trygt å ta over i eksisterende lokaler og vite at det er behov for et slikt tilbud, som har eksistert i de samme lokalene siden 2002. – Det har vært en fin start med fine folk, i tillegg er det mange som burde vært her som ikke veit at de kan trenge det.

– Så lite kan bety så mye

Hanne forteller at hun er opphengt i føtter og gang-lag. Sitter hun på en kafe, kan hun ta seg i å analysere hvordan folk går og beveger seg. Der kan hun sitte og gruble ut løsninger for føtter som spaserer forbi.

– Det er fascinerende hvordan jeg kan klare å hjelpe på et problem over tid, med et relativt lite inngrep. Jeg har alltid vært klar på at jeg vil jobbe med noe som er til hjelp for folk.

– At jeg landa på dette kommer nok mye av at det er så lite som kan hjelpe så mye. Det er veldig tilfredsstillende, hver dag. Det er nye utfordringer hele tida, alltid varierte arbeidsdager.

Medisinske råd fra medisinsk ekspertise

– Ingen føtter er like – til og med ikke de to vi har sjøl er helt like. Ja, variert og utfordrende – og til hjelp. Det er nok de tre viktigste stikkordene, forteller Hanne.

Hos en fotterapeut får du medisinske vurderinger, behandling og råd om smerter, hard hud, hudsprekker, eksem, negleproblematikk, med mye mer.

– Her møter du medisinsk ekspertise som kan hjelpe for medisinske problemer. Vi hjelper også med stell og råd for øvelser.

– Flere skulle bare visst

Når det gjelder analyse av gang-lag kan det være å finne bedre sko og såler, det finnes mange ortopediske hjelpemidler. Det kan være å gi øvelser som styrker muskler og myker opp ledd.

– Det betyr mye å gå riktig og få en god holdning, det kan vi hjelpe til med, forteller Hanne veldig engasjert. – Ofte med ganske så enkle grep. Flere skulle bare visst.

I tillegg kan hun råde folk til bruk av gode kremer, oljer og andre produkter, anbefalt på medisinsk grunnlag.

Alt dette kan du se og høre mer om hvis du stikker innom Hanne mellom klokka 10.00 og 15.00 fredag 29. november 2024.

Tredje driver i samme lokale

I oppstarten av fotterapi på Brårsenteret var navnet «Neglespretten fotterapi», nå er navnet «Silkemyk fotterapi» – navnet ble til i en Facebook-konkurranse. Vinner-forslaget ble premiert med gavekort. Men Hanne måtte dele ut et gavekort til:

– Det kom et forslag på slagord: «Trykker skoen – gå til Moen». Det var bare for bra til å ikke brukes, så da måtte jeg gi ut et gavekort til, sier Hanne og ler.

Det var Helga Marie Hynne som starta opp den første fotterapien på Brårsenteret tilbake i 2002. Hun dreiv i 15 år fram til hun ble pensjonist.

Da tok Tine Bjørkås-Johansen over i 2017. Nå er det Hanne Moen som sørger for at tilbudet består på Brårsenteret.

LIKER DU LOKALAVISA – VIL DU STØTTE JOBBEN SOM GJØRES?

REAVISA-VIPPSEN ER 54 02 82.