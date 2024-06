– Jeg må «gå av meg jobben» før hver ferie

Som diakon i gamle Re kommune kom Ole Hafell tilfeldigvis over dette med pilegrimvandring, og tenkte det var merkelig, men interessant. 15 år seinere har det blitt en veldig viktig del av livet hans.

Det var helt tilfeldig, og det var nærmest bare i en bisetning at det ble nevnt. – Jeg var ikke noe opptatt av det, og jeg visste knapt noen ting om det, forteller Ole Hafell til ReAvisa.

Nå skal han legge ut på en pilegrimsvandring igjen, her i Re – og du kan bli med. Mer om det lenger nedi saken.

Lek og litt galskap

Ole var med på å bygge opp Re middelalderdager, helt fra starten av. – Det var veldig moro, det er utrolig mange gøye minner. Det var liv og røre for alle, hele familien.

– Alle skolene og barnehagene som hang seg på, alle foreningene, alt det som ble skapt – sammen. Vi fikk til mange fine ting. Jeg er stolt av å ha vært med på det, av at folk ble stolte av Re og begynte å kalle seg reinger.

– Det var nok fordi vi krydra historien fra bygda her – som er viktig lokal, men også nasjonal historie – med lek og litt galskap.

Re kommune var pioner

Det var i arbeidet med Re middelalderdager at kirkas rolle bakover i historien ble et tema, og i den forbindelse ble interessen for pilegrim-konseptet sådd hos Ole.

Han sørga for at gamle Re kommune var den aller første kommunen i Vestfold som merka hele pilegrimsleden mellom de gamle kommunegrensene.

Det skjedde for 13 år siden, siden har alle de andre Vestfold-kommunene kommet etter, også gamle Tønsberg.

Gikk fra Re til Spania

Da ReAvisa skreiv om den ferdig merkede pilegrimsleden gjennom Re i sommermagasinet 2011, møtte vi to pilegrimer som skulle gå helt til Santiago de Compostela i Spania.

Galskap, tenkte nok Ole den gang, men med en spirende pilegrim-interesse ble det mer og mer forståelig hvorfor folk legger ut på vandring.

I dag, 13 år seinere, har han full forståelse for det. Den forståelsen har stadig vokst seg større og større.

Mer og mer pilegrim

– Jeg kunne ingenting om middelalder, ingenting om pilegrim, men det å bli med i Re middelalderdager-prosjektet var starten, og helt konkret det å merke leden gjennom Re.

Ole ble mer og mer pilegrim, og har de siste ti åra gått noen lange etapper hvert år, det vil si dagevis med vandring, aleine.

Det er blitt en slags avhengighet. Også for hans nærmeste, som sender han ut på tur.

Avspaserer – bokstavelig talt

– Familien vil ikke ha noe med meg å gjøre, før jeg har «avspasert» – bokstavelig talt av – spasert. Alt av tanker som kverner i huet, alt av stress. Det blir borte med slik av – spasering.

– Så familien sender meg ut på minst en tre – fire dagers vandring i starten av hver ferie, før de vil ha meg med, sier Ole og ler godt. Og da må han gå mutters aleine. Det er snakk om en slags renselse.

– Da «går jeg av meg jobben». Første dagen eller to kverner tankene, den andre eller tredje dagen «slipper det», og jeg kan ta inn den flotte naturen, fuglekvitter, høre vannet sildre – rett og slett lande litt.

Møter ei som kakler

Ole har alltid hatt krevende jobber, der han blant annet har møtt mennesker i sorg. Han tror at uansett hva slags jobb du har så kan det være deilig å gå av seg jobben innimellom. Aleine, i stillhet.

– Da passer det veldig dårlig at jeg skal stå der og kakle når dere kommer til Linnestad, da!, sier Kjersti Jacobsen, tidligere prosjektleder for Re middelalderdager, nå ansatt i Tønsberg kommune.

Hun vil møte alle som vil være med på en vandring fra Ramnes kirke til slagstedet på Linnestad, der hun skal fortelle om historien og funnet av slagstedet. Dette skjer søndag 9. juni 2024.

Tur til beins og med buss

Så går turen videre til Tønsberg middelalderfestival på Slottsfjellet, der vandringen avsluttes med en offisiell åpning av Pilegrimssenteret Oslo, avdeling Tønsberg.

– Ramnes kirke er en av kommunens vakre middelalderkirker, bygd på 1100-tallet, så vi starter der. Vi krysser Heian-jordene og kommer fram til Linnestad og Klopp og stedet der 1163-slaget på Re sto.

– Fra Klopp tar vi bussen inn mot Tønsberg by og går av ved Greveskogen. Herfra går vandringen på Tunsbergleden inn til Slottsfjellet, forteller Kjersti, som alltid veldig engasjert.

Slottsfjell var et pilegrimsmål

I middelalderen var Mikaelskirken på Slottsfjellet et kjent pilegrimsmål. Kirka var en relikviekirke som hadde en gjenstand som hadde tilhørt Jesus eller en av disiplene.

Man trodde at man kunne få helbredelse eller tilgivelse for synder ved å komme i berøring med relikvie, har ReAvisa skrivi om tidligere.

Første gang det ble arrangert en pilegrimsvandring fra Ramnes kirke til Tønsberg, var for fem år siden.

Fortsatt ledige plasser

Det var, da ReAvisa møtte Kjersti og Ole ved Ramnes kirke forrige uke, fortsatt ledige plasser til pilegrimsvandringa. Det er førstemann til mølla-prinsippet som gjelder, med siste frist til å melde seg på onsdag 5. juni 2024.

Det koster 150 kroner å bli med, men da er billett til Tønsberg middelalderfestival inkludert i prisen – det koster også 150 kroner for inngang, så du får to for en i den prisen, forteller Kjersti. Det er også enkel servering inkludert.

Det blir toalettmuligheter ved Ramnes kirke og på Linnestad, samt ved Slottsfjellet. Det blir satt opp en slags følgebil, hvis det trengs assistanse underveis.

Kort om pilegrimsvandringen:

Dato er søndag 9. juni 2024

Vandringen ledes av pilegrim og diakon Ole A. Hafell

Kl. 11.45 Oppmøte i Ramnes kirke med litt historikk

Kl. 12.15 – 13.30 Vandring til Klopp og slagstedet

Kl. 13.30 – 14.00 Kjersti Jacobsen forteller på slagstedet

Kl. 14.15 Avgang buss mot Tønsberg

Kl. 14.30 – 15.15 Vandring på Tunsbergleden fra Greveskogen til Løkken

Toalettmuligheter ved Ramnes kirke og på Linnestad

Pilegrimsvandringen er en del av programmet for Tønsberg middelalderfestival 2024

Turen koster 150 kroner per person. Dette inkluderer hele vandringen med buss, enkel bespisning når vi kommer frem til Løkken, samt inngang på festivalen

