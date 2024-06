Nå har “den røde mannen” gått av med pensjon

Nordmenn bytter jobb hvert tredje til femte år. Denne reingen drar snittet veldig opp – Aril har vært på samme lønningsliste i godt over 50 år, med unntak av ett år til sjøs.

Ett par uker før Aril Hotvedt (69) var ferdig med ungdomsskolen, klarte han ikke vente lenger: Han var veldig klar for å begynne å jobbe, forteller han til ReAvisa og ler:

– Jeg fikk lov, så lenge jeg lova å komme innom for å henge vitnemålet på skoleavslutninga.

En viktig kar på Huseby

For å få jobb på Huseby & Sønn AS, som det het den gangen, måtte man sette seg på venteliste. For lokalbefolkninga var dette et populært sted å jobbe, og det lønte seg “å kjenne noen som kjenner noen”. Aril og familien bodde i 2. etasje hos Arthur og Hanna Huseby.

Det var Arthur og sønnen Kåre som grunnla Huseby & Sønn AS i 1945. Kåre Huseby og faren til Aril var javngamle, så sjøl med lang venteliste kom Aril gjennom nåløyet uten å måtte stå på ventelista.

Her trivdes Aril så godt at han ikke bare starta yrkeslivet her, men han har også blitt hele yrkeslivet ut.

Huseby var det eneste rette

Med unntak av ett år ute til sjøs, har Huseby vært hans eneste arbeidsplass fra første arbeidsdag til siste. – Det var ikkeno’ for meg, det var Huseby som gjaldt, og det skjønte jeg da, forteller Aril om året som dekksgutt.

Da Aril kom tilbake til Huseby, var det for godt. – Ja, etter det har jeg blitt, forteller pensjonisten, som gikk av 1. mai. Han trives med det nye livet, – foreløpig går det bra, jeg har mer enn nok å finne på.

På det meste var det 200 ansatte på Huseby-fabrikken. Aril var med på å bygge opp håndverks-avdelinga på lakken, der det var det tre skift på det meste.

– Skikkelig håndverk

Alt arbeid ble gjort manuelt. – Hver dør og hver skuff ble håndbeisa, som vi også gjør i dag, men vi slipper å måtte tørke av ekstra beis med et pusseskinn. For så å vaske alle pusseskinn i tynner, og henge de til tørk over natta, og klar for en ny arbeidsdag.

Huseby er kjent for sine beisede kjøkken, men beis er en krevende prosess. Da Aril jobba med lakk og beis starta man med å ståle eiken, før den ble grunna med klarlakk. Fiberreisning ble pussa ned og døra ble fargelakkert til ønsket farge.

For å få fram den fine strukturen i treverket, ble det sprøyta over et tynt lag med svart maling, så ble overskuddsmaling tørka bort, før man til slutt klarlakkerte døra. – Skikkelig håndverk som vi fortsatt gjør her på fabrikken, forteller Aril.

“Den røde mannen”

Han har gått helgevakter siden 1980-tallet og rykka ut når alarmen har gått, uansett tid på døgnet. Aril kjenner hver krik og krok. Det er aldri vanskelig å finne Aril, han er “den røde mannen”.

Mens alle ansatte går med svarte profilerte arbeidsklær, brukte Aril fortsatt det røde arbeidstøyet, som var standard for mange, mange år siden, helt til siste arbeidsdag.

Aril synes Huseby har vært ett godt sted å jobbe med varierte oppgaver, gode kollegaer, og en dyktig eier i Svenheim Holding AS.

Huseby – hele yrkeslivet ut

Gjennom godt over 50 år, helt nøyaktig 53 år, har det vært mange og krevende endringer. Men Aril har hele veien tatt ansvar for sine kollegaer, og han er fortsatt engasjert i det som skjer i og rundt fabrikken.

Nå har han parkert trucken for godt og nyter pensjonisttilværelsen med familien sin. Ikke helt uventa har Aril et Huseby-kjøkken hjemme, så han glemmer oss heldigvis ikke helt, skriver Huseby i en flott sak om Aril på sine egne nettsider.

Aril har, bortsett fra året ute til sjøs, jobba fra sin første arbeidsdag til sin siste på Huseby-fabrikken – stikk i strid med statistikken. – Det har vært flere av oss, men det er ikke så mange igjen av det slaget. På Huseby var ikke det uvanlig, sier Aril til ReAvisa.

