Politioppdrag i påska: Innbrudd, ulykker og branntilløp

Det var ikke så vanskelig å se hvem som hadde sneia borti lyktestolpene på Kopstadveien. Det var ett av flere oppdrag i Re for politiet denne påska.

For å starte med slutten, 1. påskedag søndag 31. mars 2024 la UP 60-sona på Bispeveien under lupen, og der oppdaga de som vanlig flere råkjørere:

Sju fikk forenkla forelegg og to fikk førerkortet beslaglagt, meldte Politiet i Sør-Øst: – Høyeste hastighet ble målt til 89 km/t i 60-sona.

– Blåste til godt over lovlig verdi

Dagen før, lørdag 30. mars 2024, ble to lyktestolper langs Kopstadveien treffi av en bilfører som viste seg å være synlig berusa – vedkommende kjørte bare videre, men bilen var prega av sammenstøtene, med en av stolpene godt planta i karosseriet.

– Ei kvinne har løpt fra kjøretøyet, meldte politiet først, men det tok ikke lang tid før de hadde fått kontroll på det politiet mente var korrekt kvinne som fører av bilen, ei dame i 50-åra:

– Mistenkte blåste til godt over lovlig verdi og er åpenbart berusa, meldte politiet på stedet. – Førerkortet ble beslutta beslaglagt.

Innbrudd og innbruddsforsøk

Det har vært flere meldinger om innbrudd i påska, blant annet i en privatbolig Skaugveien i Våle. Det ble oppdaga midt på dagen langfredag : – Politiet har vært på stedet og gjort undersøkelser.

– Det var knust et vindu i en dør og det er stjålet smykker, meldte politiet: – Vi oppretter sak.

Lørdag ble det meldt om innbruddsforsøk i privatbolig, denne gang i Bergsåsen i Ramnes.

Forbikjøring endte med utforkjøring

Det har vært flere ulykker, en av de mest voldsomme skjedde skjærtorsdag kveld på Bispeveien ved Skjeggestadåsen. En bil med fire personer i havna utpå et jorde. Heldigvis framsto alle uskadde.

– Ulykken har skjedd i forbindelse med en forbikjøring. Fører var en mann i 20-åra, og politiet har beslaglagt hans førerkort.

– Alle fire i bilen blir undersøkt på sjukehus for høyenergi skader, sjøl om de fremstår som uskadet.

Bikkje skada tolv drektige sauer

Dagen før, onsdag 27. mars 2024, stoppa UP en bil der føreren ble mistenkt for kjøring i påvirka tilstand – derfor ble det tatt prøver av han, en mann i 20-åra.

Enda en dag tidligere i påska var det dramatisk på en privatadresse i Re, der to bikkjer kom seg inn i et fjøs og skada tolv drektige sauer.

Alle sauene ble bitt og ble ivaretatt av veterinær, mens bikkjene ble tatt hånd om av politiet.

Full utrykning til komfyrbrann

Full brannutrykning til Våle var det tirsdag 26. mars 2024, der det var åpne flammer i en kjele. – Branntilløpet på komfyren ble oppdaga og avverga i grevens tid av gode hjelpere som kom på besøk til beboer, melder Vestfold Interkommunale Brannvesen (VIB).

– Ingen spredning til ventilatoren. Vi gjorde ikke annen innsats enn å lufte ut røyken med vifte, sier brannmester Jardar Aftret.

Beboer ble sett til av helsepersonell.

Kraftig smell på Knutstadveien

Natt til mandag 25. mars 2024 smalt det på Knudstadveien mellom Re og Horten, der nødetatene ble varsla om ulykken via bilens eCall. De tre i bilen klarte å komme seg ut, etter den dramatiske smellen:

– Sammenstøtet med autovern og støyskjerming har vært kraftig, forteller brannmester Thor-Arne Strand.

– Kort sagt kan man vel si at de i bilen ble redda av sikkerhetssystemene og at de satt godt sikra.

