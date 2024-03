Bibliotekets beste boktips for påska

I papiravisa får du alltid kortreiste boktips fra biblioteket vårt, aktuelle for høytid og årstid vi er inne i – nå er det påska som står for tur.

Det har i alle tider vært mulig å plukke med seg noen gode lesetips i ReAvisa, fra biblioteket vårt. Du finner boktips mot slutten av papiravisa.

Papiravisa kan du plukke med deg overalt i Re og omegn, og du kan lese papiravisa på nettavisa.

Dette er Revetal bibliotek-gjengens boktips for påska 2024:

Anne anbefaler «Blålysserien» av Hanne Kristin Rohde

Hva med en skikkelig krimserie til påske for alle tweens og unge tenåringer der ute? Hanne Kristin Rohde har skrevet en skikkelig spennende serie med hele åtte bøker med dagsaktuelle temaer for ungdom.

Og hun vet hva hun snakker om, Hanne Kristin Rohde, etter mange år som politileder, – så historiene fremstår troverdige og tar opp mange alvorlige tema: blant annet narkotikakriminalitet, trusselmeldinger, bilder som ikke skal spres, dyremishandling og tyveri.

I første bok, Pyramidemysteriet, har Yusuf nettopp begynt i klassen til Astrid, og Astrid er ganske interessert i å bli kjent med han. De to kommer etter hvert på sporet av alvorlig narkotikakriminalitet, og de tar store sjanser for å løse mysteriet.

Mysteriene i hver bok står for seg sjøl, men den overhengende historien gjennom alle bøkene er fin å følge kronologisk der vi følger Astrid og Yusuf gjennom alle bøkene.

Martine anbefaler “Mord på Nilen” av Agatha Christie

Dette dekadente mordmysteriet er mesterlig og komplekst komponert og kanskje et av Christies aller beste?

Vi følger styrtrike Linett Ridgeway og hennes nye ektemann Simon Doyles bryllupsreise nedover Nilen, hvor de forfølges av Doyles forsmådde eks-forlovede Jacqueline de Bellefourt sammen med et knippe svært spennende karakterer.

Uansett hvor Linett og Simon tar veien, følger Jacqueline rett etter. Etterhvert finner det sted et mord på skipet og Hercule Poirot må finne morderen. Romanens sterke skildringer av personenes psykologi, gjør at alle vendingene oppleves som rørende eller rystende.

Boka er elegant, kløktig, ordentlig skummel og definitivt verdt en lesning eller gjenlesning for den som liker tradisjonsrik, psykologisk krim!

Hege anbefaler «Blodig ære» av Kenneth Fjeld

Lengter du tilbake til 1980-tallet, til actionfilmer der mystiske ninjaer sloss som guder og Chuck Norris var den største helten av dem alle? Kenneth Fjeld kan være redningen, med sin nye bok «Blodig ære».

Jack Cain trodde foreldrene var døde, drept i et terrorangrep da han var liten. Men så mottar han et brev fra en ukjent sender i Japan. Personen hevder at faren hans fortsatt er i live. Jack setter seg umiddelbart på flyet til Japan, men reisen skal vise seg å bli en kamp om liv og død.

En livsfarlig, japansk klan har sverget hevn på Jack og hans familie, og mens han nøster i sin fars hemmeligheter må Jack sloss mot ninjaer og skurker for å holde seg i live. Heldigvis har han vergen sin Takimura som kjenner klanen urovekkende godt.

Det er ikke bare de som er ute etter hevn, også Takimura har sine hensikter med å reise tilbake til Japan, landet han forlot for lenge siden.

Les «Blodig ære» og opplev action på hver side.

