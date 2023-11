Halvard (22) valgt til sentralstyret i Senterungdommen

– Det er stort, forteller Re-gutten, som også følger med på hjemlige forhold: – Jeg synes det var leit at Re ikke fikk fortsette som egen kommune, sier Halvard, – men nå er det viktig å sørge for at tjenestetilbudet i Re-delen av kommunen blir bevart og utvikla.

Halvard Brundtland (22), oppvokst i Våle, sitter i sentralstyret for Senterungdommen, som nyvalgt internasjonal leder denne helga, siste helga i november 2023. En enstemmig valgkomite sto bak, og landsmøtet var helt enig. Vi skreiv først om innstillingen, i den forrige papiravisa.

– Senterungdommen er en sterk organisasjon med mange gode kandidater, og valgkomiteen mener Senterungdommen vil være godt rusta for det neste året med dette arbeidslaget, sa leder i valgkomiteen, Erlend Kvittum Nytrøen i forkant av landsmøtet.

– Topp motivert

– Dette er en gjeng som vil sørge for at Senterungdommen blir lagt merke til i norsk politikk, sier lederen av valgkomiteen. – Det er stort å bli innstilt som internasjonal leder, forteller Halvard til ReAvisa.

– Jeg klar og topp motivert til å lede det internasjonale arbeidet til Senterungdommen gjennom jubileumsåret 2024.

– Da er det er 75 år siden Senterungdommen ble grunnlagt, og 30 år siden folket sist sa nei til EU.

Internasjonal erfaring

Halvard har god erfaring fra Senterungdommen fra før, også den internasjonale politikken til Senterungdommen. – Jeg var seinest den siste helga i oktober i Finland for å besøke vårt søsterparti der, Keskustanuoret, på vegne av Senterungdommen.

Som internasjonal leder har man ansvar for å videreutvikle og synliggjøre partiets politikk. – Når flere sentrale politikere nå begynner å løfte debatten om et norsk EU-medlemskap, er det viktig at vi har unge stemmer som kan delta i ordskiftet.

– Det er jo i størst grad oss det går utover, sier Halvard til lokalavisa hjemme i Re.

Lysten på å lære

Internasjonal leder skal holde kontakten med organisasjoner og søsterorganisasjoner i andre land, og der synes Re-gutten det er fascinerende å se hvordan verdier går igjen på tvers av landegrenser:

– Våre verdier om nasjonal selvråderett, desentralisering og kamp for egen matforsyning, de gjør seg gjeldende også i andre land, blant andre lands ungdommer.

– Dette gir også en mulighet til å lære av og inspirere hverandre, noe jeg ser fram til, sier Halvard til ReAvisa.

Klare på kampsakene

Andrine Hanssen-Seppola (20) fra Troms ble gjenvalgt som senterungdomsleder, i dette som var Senterungdommens 74. ordinære landsmøte. Med seg får hun Nils Forren (23) fra Trøndelag som politisk nestleder og Erik Lillebakken (23) fra Hedmark som organisatorisk nestleder.

– Vi skal vinne stortingsvalget i 2025, og vi skal sørge for gjennomslag for unge og framtida vår i regjering. Sammen skal vi få gjennomslag for en streng men rettferdig narkotikapolitikk.

– Vi skal sørge for at ungdom skal kunne bli bønder og gjøre det klinkende klart at vi sier står fast ved vårt nei til EU og EØS, sier hun i ei pressemelding.

Følger med på Re

Re-gutten Halvard jobber mye internasjonalt, men følger også med på hva som skjer lokalt hjemme i Re. Der var han på kollisjonskurs med sitt eget Senterparti, som lokalt gikk for sammenslåing med Tønsberg.

– Når det gjelder sentralisering lokalt så synes jeg det var leit at Re ikke fikk fortsette som egen kommune, sier Halvard om hjemlige forhold:

– Men nå er det viktig å sørge for at tjenestetilbudet i Re-delen av kommunen blir bevart og utvikla.

