Generalsekretær i FN-sambandet fra Re, til Re: – Vi må tenke globalt og handle lokalt

For ett år siden tok reingen fatt på den viktige jobben, og i kveld kommer hun hjem til Re for å fortelle. Og lytte.

– Velkommen til Internasjonal møteplass mandag på Revetal bibliotak mandag 16. oktober klokka 18.00 – 20.00, med tema «Globale utfordringer og hvorfor vi trenger FN for å løse dem», ved Catharina Bu, generalsekretær i FN-sambandet – fra Re.

Sånn lyder invitasjonen fra Re Røde Kors, ført i pennen av Katarina E. Enne, aktivitetsleder for Internasjonal møteplass, Re Røde Kors. Det er enkel servering, og møtet er åpent for alle.

Setter alltid pris på en tur hjem til Re

Re Røde Kors-Katarina gleder seg til å få FN-sambandet-Catharina på besøk. Det var i september i fjor at ReAvisa skreiv om nyheten: Reingen er ny generalsekretær i FN-sambandet.

– Setter alltid pris på en tur hjem til Re, forteller Catharina Bu til lokalavisa hjemme. Hun bor i Oslo og er mye på reise i jobben:

– FN-sambandet har kontorer i de fem største byene i Norge, også blir det jo noen utenlandsreiser i denne jobben.

Må lykkes med å snu negative trender

FN-sambandet er viktig, med mange kriser og negative hendelser som fører til ustabilitet og usikkerhet i verden: – Verdenssamfunnet må lykkes med å snu de negative trendene, og skape en bedre framtid for framtidige generasjoner.

– Et sterkt FN er en forutsetning for å møte krisene, mener Catharina. – Vi i FN-sambandet er opptatt av at vi må tenke globalt, og handle lokalt.

– Det som skjer internasjonalt, om det er i Midtøsten eller i forhandlinger i FN i New York, angår oss alle.

Oppleves som viktigere enn på lenge

– Derfor er jeg glad for å besøke hjembygda mi i dag, for å fortelle om vårt arbeid, men også lytte til de som kommer.

Catharina minner også om at i neste uke, tirsdag 24. oktober, er det FN-dagen, en dag som markeres over hele landet.

– Å gjøre det nå, å støtte opp om FN og internasjonalt samarbeid, oppleves som viktigere enn på lenge.

Internasjonalt engasjement

Catharina vokste opp i Re, og her viste hun tidlig et internasjonalt engasjement – blant annet gjennom Fredskorpsprosjektet mellom Re kommune og vennskapskommunen Katwe i Uganda.

Hun flytta for å bo og jobbe en periode i Katwe gjennom Fredskorpset for 15 år siden. Reingen har seinere skaffa seg erfaring fra flere forskjellige organisasjoner, blant annet Redd Barna.

Catharina har en mastergrad i utviklingsstudier fra SOAS i London. Hun var tidligere rådgiver i Tankesmien Agenda, der hun særlig jobba med utviklingspolitikk, bistand og global ulikhet.

