Stor suksess – tross værmeldinga: – Med litt ekstra innsats kunne vi åpne uten de store forsinkelsene

Stort sett ble det greit vær og godt besøk, sjøl om det så skummelt ut for søndagen da vannet hopa seg opp på morgenkvisten: – Heldigvis møtte vi stor forståelse blant både besøkende og utstillere for at norsk vær kan være uforutsigbart.

Vivestad høstmarked ble arrangert for 16. gang i helga, lørdag og søndag 19. og 20. august 2023. Og det ble en suksess, til tross for at værmeldinga ikke var på dugnadsgjengens side før markedshelga.

– Men som det ofte viser seg, så stemmer ikke alltid værmeldinga med realitetene, der borte på grassletta vår. Vi kom oss unna det verste regnet i våre åpningstider, og publikum møtte opp.

Utfordringer med vannmassene

Det forteller markedsleder Trond Slåke til ReAvisa, som var innom da Ila Auto spilte og markedshelga etter hvert dro seg mot slutten søndag ettermiddag.

– Vi som arrangører og utstillere hadde sjølsagt litt av en jobb tidlig søndagsmorgen, etter tidenes syndeflod på natta, forteller han til lokalavisa.

– Men med litt ekstra innsats kunne vi åpne på søndagen, uten de store forsinkelsene.

Stående applaus til dugnadsgjengen

Dugnadsfolk fra Vivestad og omegn har vært i full sving hele helgen for å gjøre årets marked så bra som mulig. Som leder vil Trond benytte anledninga til å gi stående applaus for innsatsen til alle som har bidratt.

– Det har vært vaffelsteking, mat og kiosksalg, rigging, rydding, parkering, scene, pub, avfall, strøm, organisering, med mer.

– Dugnadslista er lang!, understreker han.

– Vil bli enda bedre

– Vi føler at vi lyktes veldig bra med årets program, både fra scene – og også med tilbud retta mot barn: Hoppeslott, hestekjøring, barnedisko, karaoke, og ikke minst ansiktsmaling, ble veldig godt mottatt.

– Og som alltid noterer vi ned ting vi kan forbedre til neste år, som gir oss en ny iver til å bli enda bedre:

– Et større tilbud på grønnsaker og lokal, norskprodusert mat er noe vi skal jobbe med.

– Takk for besøket

– Og som alltid, så er Vivestad høstmarked drivi hundre prosent på frivillig basis. Alt overskudd går til drift og vedlikehold av Sagatun, noe som kommer godt med hvert år.

– Vi takker alle som tok turen til vakre Vivestad denne helgen, så håper vi at vi sees igjen til neste år!

Hilser Trond på vegne av hele dugnadsgjengen sin, som teller hele 75 frivillige som stiller opp.

Åpen gård

Allerede helga etter markedet i Vivestad blir det marked og Åpen gård på Bygdetunet Brår, og helga etter der igjen blir det marked og Åpen gård på Seinsommerfestival på Våle prestegård.

De to åpne gårdene er henholdsvis den siste helga i august i Ramnes og den første i september i Våle. Samla sett samler disse tre helgene rundt 10.000 mennesker til Re totalt.

