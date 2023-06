– Blir provosert av det elendige busstilbudet i Re

Ikke bare er busstilbudet i Re dårlig, men det blir bare dårligere og dårligere. Det er såpass elendig at det kom overraskende på ordførerkandidaten som er helt fersk i lokalpolitikken.

Det var tidligere i våres at Christina Grefsrud-Halvorsen møtte ReAvisa på Revetal bibliotek, som ordførerkandidat for Tønsberg SV.

Hun er helt fersk i lokalpolitikken, og hun er heller ikke så lokalkjent i Re, – men det skal jeg bli!

Overraskende dårlig

Hun lot seg overraske – og provosere – over det hun hører om kollektivtilbudet i bygda vår. Her får vi færre og færre muligheter til å velge kollektivt.

Ett par eksempler er Timeekspressen som i flere år bandt Re sammen med både Tønsberg og Oslo. Eller nattbussene, som gikk i alle år – men merkelig nok ikke etter at vi ble en del av Tønsberg.

I etterkant av ReAvisa-praten sjekka ordførerkandidaten ut mer om busstilbudet i Re, og fant ut at det ikke går en eneste buss mellom Tønsberg og Re på søndager og helligdager.

Store vyer og lovnader

Ett godt argument for kommunesammenslåing var å binde Re bedre sammen med Tønsberg med flere og bedre bussruter. Tross store vyer og lovnader på folkemøter, har det ikke blitt noe bedre kollektivtilbud her i Re – heller dårligere.

– Dette er for dårlig for Re sin befolkning, og det er dårlig for miljøsaken, mener Christina. Ikke har vi klart å binde Re sammen med resten av Tønsberg, heller.

Færder og andre steder utafor storkommunen vår er langt bedre bindi sammen med byen enn det Re er.

– Jeg merker at jeg blir provosert, sier en engasjert SV-topp. – Slik må det så absolutt ikke være.

Vil pushe på for bedre busstilbud

– Men vi i Re må vel finne oss i å være avhengig av bil i en eller annen grad, uansett?

– Ja, du kan så si – men at det blir mindre og mindre mulighet til å velge kollektivt, og at vi går i helt feil retning og en helt annen vei enn det vi alle egentlig ønsker oss, det må vi jo pushe på for å snu.

– Her søker jeg gjerne samarbeid på tvers av alle politiske partier for å påvirke der vi kan. Kommunen kjører ikke busser, men vi kan si klart ifra om våre forventninger om busstilbudet i kommunen.

I så måte har vi mange og lange erfaringer fra gamle Re kommune, der kommunestyre og ordfører mente mye om beslutninger som lå langt utafor kommunestyresalen i Re.

En viktig ungdomssak

Det ble pusha på for sikrere fylkesveier, bedre busstilbud, og mye, mye mer – saker som påvirker bygdefolket i hverdagen, men som blir avgjort på fylke- eller riksnivå.

Det trøkket virker til å ha blitt litt borte i den nye storkommunen. – Jeg er ikke redd for å stå på barrikadene for busstilbudet, sjøl om det ikke er noe vi kan vedta – men vi kan påvirke.

– Dette ligger meg som SV-er hjertenært: Kollektivtrafikk, miljøsaken, og det sosiale, ikke minst – dette er en ungdomssak, ungdom er helt avhengig av buss:

– Dette går utover alle i Re som vil finne på ting i byen, og motsatt.

Gjelder begge veier

– I «alle år» var det nattbuss mellom Tønsberg og Re. Hit går det ikke nattbuss lenger, som en av de få destinasjonene rundt Tønsberg som ikke har tilbudet lenger.

– Reinger blir avskåret fra å ta bussen til byen. Og det skjer så mye i Re som resten av kommunen burde kunne komme seg att og fram til for å få med seg.

– Dette vil ikke jeg slippe taket i, dette er for viktig til å bare la det skure og gå. Buss er viktig, understreker Christina Grefsrud-Halvorsen (SV).

