Full fart på ny lekeplass – sjekk alle gode formål som fikk penger i Re

Totalt 815.000 kroner ble delt ut til tre gode formål i Re – og denne lekeplassen er ett av de. I dag ble den offisielt åpnet med kake, klatring, grilling og snurring.

Tolv mottakere møtte opp i DNBs lokaler i Tønsberg tidlig i mai i år for å motta pengegaver fra DNB Sparebankstiftelsen. Det kunne du lese om først i papiravisa.

Over fire millioner kroner ble delt ut, derav 815.000 kroner som gikk til tre prosjekter i Re. Se alle mottakerne i bunn av denne saken.

Skjedd minimalt i mange år

Med 200.000 kroner fra Sparebankstiftelsen i våres, er det andre gang på ett par år at Revetal velforening for penger fra stiftelsen. Forrige gang var det 300.000 kroner – totalt 500.000 kroner på kort tid, til lekeplasser og uteområder i byggefeltet Revetal 1 og 2.

– Veldig, veldig, veldig fornøyd, forteller Helene Mørk-Hansen som har sitti som leder av velforeninga i tre år nå – og i løpet av disse åra har det skjedd mye.

Hun anslår at det er tjue eller kanskje tredve år siden det ble søkt og innvilga tippemidler til lekeplassen, og etter det har det skjedd lite.

Offisiell åpning etter dugnad

Så dette løftet for lekeplassene var etterlengta. Tønsberg kommune har vært behjelpelig med innkjøp og montering, med pengene som velforeninga fikk fra stiftelsen.

Lekeplassene var ferdig i fjor høst, men det var først etter noen dugnader i år at alt var klart til offisiell åpning.

Noen gamle leker er oppgradert, men mesteparten av lekene er splitter nye.

Til stor glede for mange

Lekeplassene vil være til glede for alle i Revetalfeltet, men også alle andre som tar turen hit – alle er velkommen, og lekeplassen blir brukt hele tida, hver dag.

I sandkassa sitter Jonas (3), mens storesøster Amalie (5) svinger seg på snurra i en forrykende fart sammen med venninnene Mai (3) og Elea (5).

To av dem er fra Bergsåsen, og de to andre er fra Skjeggestadåsen – alle er på besøk hos besteforeldre.

– Blitt som vi drømte om – kanskje enda litt bedre

At lekeplassen vil favne over et stort område med mange barn, er det liten tvil om. Jonas (3) ser ut til å være storfornøyd med en oppgradert sandkasse med ny sand.

Amalie (5) kan nesten ikke få snurra nok og fort nok på «snurra», jentene flakser rundt i en ellevill fart. Huskene er oppgradert, det er klatrestativ, vippehusker og mye annet moro her.

Overalt klatrer og sklir og ler ungene. – Dette er blitt som vi drømte om, og kanskje enda litt bedre, forteller velforeningsleder Helene til lokalavisa.

