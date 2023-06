Kulturhuset Elverhøy fostrer fram talenter: – Studio og scene står klart til enda flere nye band fra bygda vår

Sist helg fikk gode gamle Re-band Tønsberg by til å koke, mens bygdas nyeste superband med superflinke ungdommer sto på scenen på Kulturhuset Elverhøy. Og sjøl om det ble advart mot mye lyd, så var det den roligste låta av alle som imponerte aller mest.

Kulturhuset Elverhøy er til for å skape en trygg og god arena for all slags ungdom – også motorungdommen, som det er mange av i bygda vår.

Fredag 2. juni var det liv og røre ute og inne på Elverhøy, der «Bobler og terninger» ble presentert for et publikum som telte rundt 80 i salen.

Konsert og stand-up

Dette var i utgangspunktet tenkt som et ungdomsteater med tema motormiljø i Re, som i generasjoner har vært en viktig del av ungdomstida til mange i bygda vår.

Det ble tilslutt en heftig konsert med bandet som har springi ut av prosjektet, Studio 7, pluss det som ble reine stand-up-en av primus motor Sindre Gade Johnsen.

Han serverte et skråblikk på motorungdommen gjennom tidene.

– Alle har vært unge en gang

– Vi har vokst opp med historier om foreldre som har kjørt moped i gangene på ungdomsskolen. Eller løfta bilen til en lærer inn i gangen. Alle har vært unge, sier Sindre til latter fra salen.

Men så ble han dønn seriøs: – Bil som hobby, det er fornuftig. Du må holde deg edru. Du må ha råd til bensin og du klarer deg mye sjøl.

– Motorungdommen er ofte originale folk, som tør å være seg sjøl. Det likær vi!

Bruker penger på bensin, pølser og polering

– Jeg, som har jobba på bensinstasjon på Revetal, veit at de bruker mesteparten av pengene sine på bensin, pølser og polering, sier Sindre, før latteren runger igjen.

Av de kulturelle innslagene så var det Amelia Larsen som varma opp, før Studio 7 overtok med Truls Tiger Ekborg på keyboard, Miguel Angel Edu på trommer, Alissa Mahinay Coco på bass, Henry Knight og Mikkel Bergli på gitar, Benedicte Brudvik og Marit Holtung på vokal.

Før bandet gikk på scenen, oppfordret Sindre sin bestemor som satt i salen om å skru av høreapparatet; – for dette blir trøkk!

Fantastisk av et helt ferskt band

Studio 7 lover godt for framtida, der ei bygd som har fostra fram mange gode band i mange tiår fortsatt vil gjøre det. De krutta på med norske rockeklassikere, men det aller beste var likevel en låt helt nedpå:

«Jeg vil ikke se deg med han» var helt magisk å høre på, i ei rekke med godlåter framført på fantastisk vis av et helt ferskt band som allerede har ting på stell.

Dette er et band å booke til scener, konserter og festivaler ellers her i Re, helt klart.

Drømmer om «Battle of the bands»

– Vi har et ønske om å få til å hjelpe enda flere band i gang, og lurer på om vi skal starte «Battle of the bands» etter sommeren, men ingenting er spikra enda, forteller Sindre til ReAvisa.

Han vil gi en stor takk via lokalavisa til alle som har hjelpa til på øvinger og på selve konsertkvelden på fredag:

– Truls Gran lånte bort keyboard, Jostein Christensen lånte bort et helt rått trommesett.

Mange gode hjelpere i bygda vår

– Helene Økland, Hanna-Emilie Kragebøl og Joakim Knotten har vært med kidsa nesten hver torsdag på øving og stilt opp med gode tips, mat, kjøre og positiv stemning.

– Terje Stangeland sørga for flott lyd, og Simen Bøhle styrte lyset, og det har aldri vært bedre. I tillegg stilte Våle sanitetsforening opp for å hjelpe oss med mat, og Meny, Restauranten, Rema 1000 og flere steder lar oss reklamere kvelden vår.

– Vi er selvfølgelig også svært takknemlig for ReAvisa og hvor positiv lokalavisa er. I tillegg var mange i styret i sving, og det hadde ikke blitt så flott uten både unge og gamle i styret som hjelper til med alt fra vafler til roser.

– Kunne ikke vært mer stolte

– Og også ungdommer fra kulturgarasjen, som viser oss hva de holder på med. Alt i alt vil jeg si at kvelden var en braksuksess, vi har fått et nytt superband som vi helt garantert vil høre mer av.

– Og vi på Kulturhuset Elverhøy har gjort oss mange gode erfaringer for hvordan vi kan hjelpe ungdomsband framover, sier Sindre til lokalavisa.

– Dette er en kjempeboost som vi kommer til å ta med oss videre, og vi kunne ikke vært mer stolte av kidsa, kulturhuset vårt, og bygda vår.

Se flere bilder fra konserten:

