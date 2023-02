En trivelig og god gjerning: – Har du litt tid til overs?

Det meste er på stell på Re helsehus, men dette kan det bli mer av – og der kan du komme inn.

I papiravisa kan du lese mye mer om Re helsehus. Det meste virker til å være på stell, og det understøttes av våre lesere: Før avisa gikk i trykken spurte vi om deres inntrykk av helsehuset.

Og i skrivende stund at et stort flertall svart at inntrykket deres enten er godt eller veldig godt. Du kan si din mening ved å stemme i avstemninga over.

Tid til overs? Det har ikke de ansatte

Som du kan lese i papiravisa, der vi har spurt om hva som funker og hva som ikke funker like bra på Re helsehus, kommer det fram at en av utfordringene er ressurser – de som jobber på Re helsehus har det travelt med å rekke alt.

Da sier det seg sjøl at de ikke har så mye tid til overs til å følge beboere ned til seniorsenteret og andre steder, når det er noe ekstra av arrangement der.

Og det er der du kan komme inn, enten du er ung, gammel, i full jobb eller pensjonist – bare du har litt tid til overs.

Søker «kultur-verter» på Re helsehus

– Flott skrivi om Re helsehus i avisa! Kan du skrive noe om at vi ønsker oss noen «kultur-verter» også?, spør Gro Hansen, kulturkoordinator på Re helsehus, på epost til lokalavisa.

– Det er frivillige som kan komme hit og følge beboere ned. Personalet er ofte veldig opptatt og har ikke alltid mulighet til å følge beboere.

– Og hvert fall ikke tid til å sitte og være med på det som skjer.

Tilbake til normalen på huset

Dette er en trivelig og takknemlig oppgave, kan vi love. Det skjer stadig noe på huset, heldigvis. Og det er jo moro at så mange som mulig får være med på moroa.

Gro forteller at mengden med musikk og moro er helt på høyde igjen med sånn som det var før korona. Neste fredag, for eksempel, er det karneval og rare hatters dag.

– Da kommer dragen Per, som er litt skuffa over at det ikke er middelalderfestival i år. Ukulele-gruppa er også med, og vi lager et opptog som ender opp i seniorsenteret, sammen med REsonans visekor.

