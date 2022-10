– Det blir litt jobb – og veldig givende

Anders vil hjelpe folk til smarte valg. Han har sett nok av eksempler på det motsatte, og bidrar gjerne med sin kompetanse fra et langt yrkesliv innen byggebransjen.

Anders Kjær (65) på Lundteigen snekra i nesten tredve år, og jobba som takstmann i tjue år – med et lite overlapp der han både snekra og takserte noen år.

Til jul i fjor pensjonerte han seg, men det ble fort for kjedelig å bare være pensjonist. Så da var tida inne for å tenke ferdig en tanke han har grubla på lenge:

Starte i den rette enden

– Det er mye jeg kan bidra med i forhold til å veilede folk, både de som skal kjøpe hus, eller de som har et gammelt hus. Hjelpe folk med å få starta i den rette enden.

Gjennom et langt yrkesliv har han sett mye rart, der noen bygger terrasse det ene året, for å så skulle drenere det neste året – da må de rive den nye terrassen.

– Veldig mange trur at det viktigste er å pusse opp badet og få inn et nytt kjøkken, og da er man i mål. Men, det er mange «men»….

Mye «usynlig» som er viktig

Anders forteller at taktekke, drenering og at huset står er det viktigste. Det kan være mye «usynlig» som er viktigere enn et nytt bad og splitter nytt kjøkken.

– Det er dette med å få begynt i den rette enden. Hva er nødvendig? Og hva er viktigst?

Anders ser for seg å levere en vedlikeholdsplan til kunder, med ei prioriteringsliste.

En nøytral part

– Det er viktig å se helheten, og jeg kan rådgi ut ifra en uhilda helhetsvurdering. Det finnes byggmestere som leverer så å si samme tjenesten, men da får du råd av det samme firma som skal utføre arbeidene.

– Jeg har ingen interesse av å legge til eller trekke ifra, jeg er helt nøytral.

Anders jobber gjennom sitt eget firma Byggservice Anders Kjær.

Kan ta en helt annen timepris

Anders kan måle fukt og utføre mange tjenester som han har gjort i et langt yrkesliv som snekker og takstmann, men han kan ikke gi verdivurderinger og utføre reine takstmann-oppgaver.

At han ikke lenger er takstmann, fører til at han sparer en del utgifter som følger med det. – Dermed kan jeg ta en helt annen timepris nå, enn da jeg var takstmann.

– Vi snakker ned mot halv pris, så å si.

Hjelpe folk til smarte valg

Det ble for kjedelig å være pensjonist på heltid. Nå tilbyr Anders sine tjenester og sin kompetanse etter et langt liv i byggebransjen, og ser for seg å fylle en halv stilling.

– Det blir litt jobb – og veldig givende. Dette er noe jeg har grubla på lenge, som jeg endelig får satt ut i livet. Det er ingen tvil om at dette trengs, mener Anders i prat med ReAvisa:

– En vedlikeholdsplan vil være en liten investering for å slippe og risikere masse jobb og bruke unødvendige penger.

– Rett og slett: Hjelpe folk til smarte valg.

