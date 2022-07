Eksotisk mat og passe vanskelige spørsmål

Man kan bli kjent på tvers av kulturer med mat som kan nytes sammen, og kviss som må løses sammen. Som skjedde på bibliotekskafeen på den første Internasjonale møteplassen etter en lang korona-pause.

Også Internasjonal møteplass er tilbake etter korona, og det ble servert filippinsk mat på Wilmas kafe, den nye bibliotekskafeen på Revetal.

Hit kom det folk fra flere kulturer – hele 36 møtte opp, noe som var flere enn forventa og ny rekord.

– Flere enn noen gang!

– Helt tydelig at dette tilbudet har vært savna i bygda vår i korona-tid! Det har aldri vært så mange på før, kunne Peter Moe fortelle – han har lang fartstid i Re Røde Kors og Internasjonal møteplass her i Re.

Den filippinske menyen besto av vårruller, kylling og nudler. – Nydelig mat, forteller gjestene. Det ble også servert tradisjonell filippinsk dessert, Hopia i jube/yam og mongobønnesmak.

Greia med Internasjonal møteplass er å bli bedre kjent med folk i bygda vår på tvers av kulturer, og integrere utlendinger som kommer hit til Norge og Re, forteller Peter Moe.

Internasjonal møteplass en gang i måneden

Det blir gjort med mat, og det blir gjort med kviss. Spørsmålene var vanskelige, men akkurat passe til at alle måtte snakke sammen. Andre ganger står turer på programmet, eller å lage mat sammen.

Temaene er forskjellig og kan være alt i fra andre lands julefeiringer til forskjellige lands tradisjoner og matkultur – som denne kvelden.

Møtene skjer cirka en gang i måneden, men noen ganger kommer møtene litt på sparket. Etter sommeren er møtene i gang igjen.

Denne gangen, det siste møte før sommeren, ble møtet arrangert på biblioteket.

– Kommer gjerne igjen!

En av gjestene, Lena Maria Gyldenblom, synes det er fint at Re blir bare større og større. Hun synes også at det er hyggelig å se hvor flinke Re Røde Kors er til å få til forskjellige arrangementer, og at det er flott at det finnes lavterskeltilbud på tvers av kulturer og aldersgrupper.

– Jeg tror folk er sultne etter korona-tida på å finne på noe sosialt, tror Lena Maria. Mange som kom denne kvelden, hadde aldri besøkt Internasjonal møteplass før.

– Vi likte opplegget og kommer gjerne igjen, forteller alle lokalavisa snakka med denne kvelden.

Følg gjerne med på Re Røde Kors sine Facebook-sider for neste Internasjonale møteplass i Re.