Klaga på Arilds god tur-ønsker – nå kan de bli fjerna

– Det er moro så lenge det varer, sa Arild Johansen (84) da ReAvisa avslørte at det var han som sto bak treskalle-mysteriet i Re og en etter hvert stor omegn.

ReAvisa skreiv om treskalle-mysteriet og mannen bak i oktober i fjor. Og tilbakemeldingene på stuntet, som spredde seg fra Re til en stor radius rundt Re, var utelukkende positive i kommentarfeltet til saken på ReAvisas Facebook-side.

Akkurat rundt de tider runda Arild Johansen (84) fra Ramnes hundre huer, plassert rundt omkring i Re og en etter hvert stor omegn – med ønske om «God tur».

Ulovlig?

Etter hvert ble treskalle-stuntet plukka opp av flere medier enn ReAvisa, som en artig sak om en kreativ kar som ville glede folk. Men i forrige uke dukka det opp noen ikke fullt så positive reaksjoner:

En sambygding hadde klaga på figurene, som han mente var søppel og rein provokasjon, skreiv Tønsbergs Blad (ekstern lenke) og de andre avisene i byene rundt Re.

Klageren sendte en skriftlig redegjørelse med bilder og klager på både utseende og plassering, til kommune og fylkeskommune.

I brevs form ble det blant annet spurt om det er lovlig å plassere figurer langs veiene.

Ser på det som reklameskilt

Klageren fikk medhold og Arild må samle inn alle huene – som nå er blitt nærmere 300 totalt. Eller? Varslet var muntlig, men Arild vil be om et skriftlig varsel:

– Jeg har fått råd om at jeg skal be om en skriftlig avgjøre fra fylkeskommunen, og ikke bare en muntlig beskjed om at jeg må rydde opp.

– Det vil jeg nå be om, og at de ser på saken på nytt, sier Arild til Tønsbergs Blad (ekstern lenke). Han kan også søke om å sette opp treskaller.

Fylkeskommunen ser på trefigurene med «God tur»-ønske på lik linje med reklameskilt.

– Moro så lenge det varer

Men mange treskaller kan nok stå der de står. Arild fortalte til ReAvisa da vi først skreiv om trekunsten at han alltid spurte før han plasserte skulpturene på privat eiendom:

«Hvis treskulpturene plasseres hos private, får han alltid tillatelse. På mer offentlige steder, lar han det stå til», skreiv ReAvisa:

«- Det er uansett moro så lenge det varer, sier mannen bak mysteriet og humrer», skreiv vi i oktober i fjor.

I rundkjøringa på Revetal og andre steder rundt om har treskallene blitt en liten severdighet.

Og en snakkis har det vært en lang stund, både i bygda vår og langt utafor.

