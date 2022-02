Slått ut – men ikke ute: – Håper Re stemmer på meg!

– Nå håper jeg at alle som husker den lille lyshåra jenta som gikk rundt og sang hele tida stemmer på meg – det er nemlig veldig lite som har forandra seg: Jeg er fortsatt hun som synger hele tida. I kveld synger Eline Noelia i sistesjansen.

Det sa Eline Noelia Myreng (22) før første delfinale i årets MGP lørdag 15. januar 2022. 22-åringen som vokste opp i Re deltar under artistnavnet Eline Noelia.

I delfinalen slo hun først ut den langt ifra ukjente Mira Craig, før hun tapte på målstreken. I kveld, mandag 7. februar, får hun en ny sjanse i den aller første sistesjansen.

Aktive barndomsår i kulturlivet i Re

Og der håper Eline på stor støtte fra bygda hun fortsatt regner som hjembygda, ti år etter at hun flytta herfra.

– Jeg har veldig mange gode barndomsminner fra Re, og spesielt MGP på Ramnes skole var et så sykt høydepunkt, og jeg var med hvert eneste år.

I tillegg var hun med på barneteater på Elverhøy, sang i kirkene rundt om i Re, og alle konserter og tilstelninger som dukka opp.

En trygg og fin oppvekst, med masse musikk

– Det var en fin start – også for drømmen om å bli sanger. En trygg og fin oppvekst, med masse musikk. Og en stor heiagjeng!

– Det er den eneste grunnen til at jeg er der jeg er nå – det er at jeg har hatt folk rundt meg som heier på meg. Da jeg som liten ville bli superstjerne, var det ingen som rynka på nesa i Re.

– Det var heller: «Oi! Så kult!» Re er et sånt sted, der folk heier hverandre fram. Til og med ei lita jente med en voldsom superstjernedrøm som bobla over hele tida fikk den oppbackinga som trengs for å få trua.

MGP-drømmen gikk i oppfyllelse

Den heiagjengen fra oppveksten føler hun fortsatt sterk og god støtte fra, også nå som MGP-drømmen går i oppfyllelse.

– Jeg får mange meldinger fra gamle klassekamerater og lærere, naboer og kjente fra den fine tida i Re, fortalte Eline da ReAvisa bragte nyheten om MGP-deltakelsen.

I kveld krysser vi fingrene for Eline i sistesjansen. Du ser det på NRK 1 fra rett over klokka 20.00 i kveld, mandag 7. februar 2022.

Les mer om kultur og musikk i Re.