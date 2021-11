To uker til årets juleshow-premiere: – De skikkelige latterkulene, de kommer først når ting er litt på kanten

Tommy og Harald har en viktig jobb å gjørra, nå som årets juleshow er rett rundt hjørnet: – Å tulle og tøyse med alt og alle. Det er inkludering, det!

Dette kunne du lese først i ReAvisa på papir november 2021.

– Endelig hælja, ja – med Æ i midten og A-endelse. Sånn som det ska’ værra. For nå er visst korona ferdig og det blir fullt kuslipp på Restauranten!

Sånn åpner Harald Bjerkesti Løken (38) og Tommy Anderson (44) en telefonsamtale med lokalavisa. De har rømt til fjells, til ei hytte, for å skrive og terpe på årets juleshow.

«Kan vi gjørra dette i 2021, a’?»

I ti år har de holdt det gående, mer eller mindre hvert år, med forskjellige medsammensvorne på scenen. I år er de tilbake der alt starta – bare de to. Pluss Terje Stangeland på lyd.

De ser på årets juleshow nesten som et samfunnsoppdrag: – Det begynner å bli tida for å ta tak i ting. For veit du hva – hvis ingenting skal gå an å køddes med, da blir det fryktelig kjedelig framover!

Tommy og Harald har nemlig sett seg litt tilbake. Og da tar de seg i å tenke «kan vi gjørra dette i 2021, a’?»

– Det er for gæli, veitu. Derfor har vi kommi fram til at vi kjører på. Get ready to bli krenka!

– Folk trenger jo dette!

– Vi har én regel, og det er at vi kun sparker oppover. Eller til sida. Eller litt på skrå. Vi mener sjøl at vi ikke gjør noe gæærnt. Vi mener det godt. Vi mener at folk trenger dette her.

– Nå har folk sitti inne i to år snart, og da er det vår jobb å få det til å smelle skikkelig. Vi trenger å bli litt utfordra og få noen overraskelser. Få en på trynet, rett og slett.w

– Målet er at folk skal le, det er det eneste vi har lyst til. Og de skikkelige latterkulene, de kommer først når ting er litt på kanten.

Tommy og Harald mener humor er blitt så hårsårt, og at nesten ikkeno’ er lov lenger.

Kan gå skikkelig skeis

– Det folk lo seg halvt i hjel av for ti år siden, det kan vi jo risikere å havne i fengsel for nå. Men det er vi villig til. Eller hvert fall en anmeldelse. Eller tilsnakk. Eller et strengt blikk.

– Vi skal stå i stormen vi, for dette er viktig. Veldig viktig!, mener humorduoen. Derfor har tidligere års moderatorer av forskjellige slag fått fyken før årets juleshow.

Nå hviler Tommy og Harald ikke på noen tredjeparts vurderinger, bare sine egne. Det kan gå skeis. – Tidligere har vi vært mye nedi trusa. Og fått både kritikk og skryt for det.

– Nå har vi løst det med å ta av trusa. I overført betydning, altså. Vi har en plan om å ha på undertøy nedentil, begge to.

– Vi kjenner Revetal

Premiere blir om nøyaktig to uker, fredag 19. november, og så spilles årets juleshow på Restauranten på Revetal fire helger fram mot jul, med totalt åtte forestillinger. Allerede er tre show helt utsolgt i skrivende stund.

– Vi kunne neppe kjørt dette her på Latter i Oslo. Men Revetal, vi kjenner Revetal – tror vi hvert fall.

– Her er alle like, uansett hvor forskjellig vi er.

Gult krenkekort

– Vi mener helt oppriktig at det å kødde med alle – det er inkludering. Vi tuller og tøyser med alle, vi. Vi deler ut et gult kort til krenkesamfunnet, og har det røde kortet lett tilgjengelig, advarer Tommy og Harald.

– Stokke taxi-karakteren, for eksempel. Han kan kanskje være litt på kanten i dag, enda det er bare noen få år siden han var helt innafor.

– Han hadde uansett ikke tid til å komme i år, for han er med i den siste sesongen av «Ikke lov å be på hytta».

Les mer om juleshowene i Re.

Les mer om kultur i Re.